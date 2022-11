One Championship: Lasiri Ancam Tumbangkan Rodtang di Ronde 3

Jakarta, Beritasatu.com - Joseph “The Hurricane” Lasiri mengatakan kepada Rodtang “The Iron Man” Jitmuangnon untuk menyerah dan tidak usah melanjutkan pertandingan setelah ronde ketiga usai dalam partai One Championship.

Lasiri dan Rodtang akan berduel dalam perebutan gelar juara dunia One Flyweight Muay Thai.

Perang urat syaraf ini diungkapkan pemegang sabuk juara dunia One Strawweight Muay Thai itu saat konferensi pers One Fight Night 4: Abbasov vs Lee yang pada Rabu (16/11/2022) di Singapura.

Mereka dijadwalkan bertanding untuk memperebutkan sabuk yang saat ini disandang Rodtang dalam laga pendukung utama One Fight Night 4 pada Sabtu (19/11) besok.

“Sebelum tanding, saya akan mengetuk pintu Rodtang dan saya akan bilang ‘setelah ronde 3, tetap duduk. Tak perlu berdiri. Duduk saja di kursi,’” kata Lasiri.

Ancaman Lasiri ini merujuk kepada kemenangan impresifnya saat ia menyabet sabuk juara dunia One Strawweight Muay Thai. Dalam pertandingan pada Mei tahun ini, ia berhasil membuat pemegang sabuk emas sebelumnya, Prajanchai PK Saenchai menyerah saat ronde ketiga berakhir.

Atlet berkebangsaan Italia dan Maroko ini membuat hidung dari Prajanchai berlumuran darah hingga kesulitan bernapas dan terpaksa menyerah saat istirahat sehabis ronde ketiga berakhir.

“[Rodtang] berbahaya untuk Anda, bukan untuk saya,” ungkap Lasiri saat salah satu awak media bertanya bagaimana persiapannya melawan petarung yang sangat berbahaya seperti Rodtang.

“Saya sparring setiap hari, hidup merupakan tantangan dan ini tantangan terbaik yang pernah saya dapatkan,” Lasiri menambahkan.

“Ketika Anda menjawab tantangan, Anda selalu menang,” tambah atlet kelahiran 31 tahun silam ini dengan muka penuh percaya diri.

Menuju laga kolosal ini, Lasiri mengantongi dua kemenangan impresif saat menghentikan perlawanan Asahi Shinagawa lewat raihan KO dan Prajanchai via TKO demi merebut sabuk emas ONE Strawweight Muay Thai.

ONE Fight Night 4 dapat disaksikan live lewat Vidio, Maxstream, Netverse, dan Kaskus TV pada Sabtu (19/11) mulai pukul 08.00 WIB. Laga main card akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

