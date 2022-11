3 Alasan Menantikan Laga One Championship Sabtu Besok

Jakarta, Beritasatu.com - Jadwal pertandingan One Championship untuk bulan ini memang sangat menarik bagi para penggemar olahraga tarung mana pun. Organisasi bela diri terbesar di dunia ini akan menggelar pertandingan berturut-turut di Singapore Indoor Stadium.

Ajang One Fight Night 4: Abbasov vs Lee akan disiarkan langsung pada Jumat (18/11/2022) malam atau Sabtu pagi WIB, sementara One 163: Akimoto vs Petchtanong akan berlangsung pada Sabtu (19 /11/2022) di jam tayang utama Asia.

Dengan serangkaian laga Kejuaraan Dunia, Final Kejuaraan World Grand Prix, penampilan dari para bintang terbaik organisasi ini, serta empat disiplin yang dipertandingkan, akan terdapat banyak hal yang dapat menghibur para penggemar global.

Terdapat lima alasan terbesar untuk menyaksikan berbagai laga pada akhir November ini di One.

1. Dua Juara Dunia Mengincar Sabuk Emas Ganda

One Fight Night 4 akan dipuncaki pertemuan dua petarung yang sama-sama memegang gelar juara dunia. Keduanya akan mengincar sabuk emas dalam divisi kedua mereka.

Di laga utama, juara dunia One Lightweight Christian Lee akan naik ring untuk menghadapi juara dunia One Welterweight Kiamrian Abbasov.

Setelah merebut kembali singgasananya dengan penyelesaian dominan pada ronde kedua atas Ok Rae Yoon, Lee memiliki rasa percaya diri tinggi, tetapi ia akan menghadapi lawan berat dalam sosok penguasa asal Kirgistan ini.

Laga pendukung utama malam itu akan menyajikan juara dunia One Strawweight Muay Thai (kelas jerami) Joseph Lasiri yang juga naik divisi untuk menantang Rodtang Jitmuangnon demi gelar juara dunia One Flyweight Muay Thai atau kelas terbang miliknya.

Lasiri memberi kejutan besar saat ia menghentikan Prajanchai PK Saenchai untuk memenangkan sabuk emasnya, dan ia dapat mencetak kejutan yang lebih besar lagi dengan melengserkan “The Iron Man”.

Tentu saja, Rodtang memang tak terhentikan di dalam Circle dengan catatan rekor sempurna 11-0 dalam kickboxing dan Muay Thai.

2. Rekan Eko Roni Coba Pertahankan Gelar

Setelah sebuah perjalanan sensasional untuk menembus jajaran petarung unggulan di divisinya, Hiroki Akimoto akan mempertaruhkan gelar juara dunia One Bantamweight Kickboxing (kelas bantam) pada laga utama One 163.

Sang bintang Jepang, yang juga rekan latihan Eko Roni Saputra di Evolve MMA, akan berhadapan dengan petarung Thailand berpengalaman Petchtanong Petchfergus, dan walau ia memegang sabuk emas itu, ada banyak alasan mengapa sang penantang akan memberi ujian yang sangat sulit.

Faktanya, mantan juara dunia WMC Muay Thai Petchtanong memiliki catatan rekor profesional 357-56-1 yang mengungguli catatan milik Akimoto di 26-1 – maka tak banyak yang belum dilihatnya.

Namun, dengan latar belakang karate yang akan memberi sesuatu yang kurang familiar bagi lawannya, Akimoto masih memiliki beberapa trik yang dapat digunakannya dengan baik.

3. Lahirnya Juara Turnamen Heavyweight Kickboxing

Roman Kryklia dan Iraj Azizpour akan bertarung di One 163, dalam sebuah laga yang sangat besar, baik dalam kenyataan mau pun kiasan.

Babak Final Kejuaraan ONE Heavyweight Kickboxing (kelas berat) World Grand Prix ini mempertemukan dua rival lama yang pernah bertarung satu sama lain, dengan kedudukan imbang 1-1.

Juara dunia One Light Heavyweight Kickboxing Kryklia dan bintang Iran Azizpour membawa catatan rekor 4-0 dan 3-0 secara berurutan di organisasi ini. Belum ada yang dapat menghentikan mereka sejauh ini.

Salah satu dari kedua petarung raksasa ini akan pulang dengan kekalahan perdana mereka, sementara sang pemenang akan meraih sabuk perak yang baru di pundak mereka dan dapat memasuki perebutan gelar juara dunia One Heavyweight Kickboxing pada laga berikutnya.

Sumber: BeritaSatu.com