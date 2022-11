Jadi Juara Dunia MMA 2 Divisi, Christian Lee Pertajam Dominasi

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi comeback terbaik dalam sejarah MMA diperlihatkan Christian Lee pada laga puncak One Fight Night 4 melawan Kiamrian Abbasov di Singapore Indoor Stadium, Sabtu malam (19/11/2022)

Christian Lee sempat hampir kalah KO pada ronde pertama saat pukulan Kiamrian Abbasov mendarat telak di wajahnya dan membuatnya tersungkur. Namun, ia mampu berbalik unggul hingga bisa menang TKO pada ronde keempat.

Kemenangan itu menjadikan Christian Lee sebagai juara dunia One Welterweight, melengkapi prestasi sebelumnya sebagai juara dunia One Lightweight.

BACA JUGA

One Championship: Lasiri Ancam Tumbangkan Rodtang di Ronde 3

Memasuki ronde kedua, baik Christian Lee dan Kiamrian Abbasov terlihat mengendurkan serangan karena aksi brutal di ronde pertama terlihat memangkas energi mereka.

Di sisi lain, terlihat jelas jika bobot Abbasov yang memang satu kelas di atas Lee menjadi sebuah masalah tersendiri bagi atlet berusia 24 tahun itu. Keduanya tetap saling melemparkan serangan dan beberapa berhasil mendarat telak.

Namun, aksi terbaik terjadi pada ronde keempat saat rentetan serangan sikut Lee melukai Abbasov. Melihat lawannya terpojok, Lee menjatuhkan lawannya dan lanjut melayangkan pukulan serta sikutan sambil menindih sang mantan juara.

Pada akhirnya, Christian Lee mendapatkan posisi unggul di kanvas dan menghukum sang mantan juara dunia One Welterweight. Melihat Abbasov tidak sanggup melindungi diri, wasit Herb Dean menghentikan pertandingan pada menit 4:20 ronde keempat.

Hasil lengkap One Fight Night 4

Main card

- Christian Lee mengalahkan Kiamrian Abbasov via TKO di menit 4:20 ronde keempat (Kejuaraan Dunia ONE Welterweight - MMA)

- Rodtang Jitmuangnon mengalahkan Joseph Lasiri lewat kemenangan mutlak (Kejuaraan Dunia ONE Flyweight - Muay Thai)

- Stephen Loman mengalahkan Bibiano Fernandes lewat kemenangan mutlak (Laga catchweight 69,5KG 0 - MMA)

- Cosmo Alexandre mengalahkan Juan Cervantes via KO di menit 1:23 ronde kedua (Welterweight - Muay Thai)

- Kim Jae Woong mengalahkan Kevin Belingon via TKO di menit 2:33 ronde pertama (Bantamweight - MMA)

Lead Card

- Jonathan Haggerty mengalahkan Vladimir Kuzmin lewat kemenangan mutlak (catchweight 67,1KG - Muay Thai)

- Ruslan Emilbek Uulu mengalahkan Isi Fitikefu lewat keputusan terbelah (Welterweight - MMA)

- Danielle Kelly mengalahkan Mariia Molchanova via kuncian (rear-naked choke) di menit 2:15 ronde pertama (Atomweight - submission grappling)

- Liam Nolan mengalahkan Eddie Abasolo lewat kemenangan mutlak (Lightweight - Muay Thai)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com