Petchtanong Lengserkan Dominasi Akimoto di One 163

Singapura, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk One 163 memberi banyak kejutan termasuk lengsernya sang penguasa divisi One Bantamweight Kickboxing, Hiroki Akimoto. One 163 menjadi saksi dari lahirnya Raja baru divisi Bantamweight Kickboxing.

Dalam duel yang dihelat di Singapore Indoor Stadium, Sabtu malam (19/11/2022), Petchtanong Petchfergus berhasil merebut sabuk emas dari sang mantan penguasa Hiroki Akimoto dalam drama kejar mengejar poin yang berlangsung sengit.

Sejak bel ronde pertama berbunyi, keduanya langsung terlibat jual beli serangan lewat kombinasi pukulan dan tendangan tanpa henti. Aksi keras juga kembali berlanjut hingga ronde kedua, di mana Petchtanong menggunakan lututnya untuk mencuri tempo.

Namun, Petchtanong tampak lebih unggul secara poin setelah berhasil memasukkan beberapa pukulan keras ke badan Akimoto di ronde ketiga dan keempat. Sejumlah tendangan kanan keras Petchtanong juga meninggalkan legam merah di sisi kanan badan Akimoto.

Drama sempat terjadi di ronde kelima, setelah Akimoto tak sengaja menendang area vital lawannya. Namun, jual beli serangan kembali dilanjutkan hingga bel penutup berbunyi.

Pada akhirnya, dua dari tiga juri sepakat untuk memberi kemenangan bagi Petchtanong. Alhasil sang bintang Thailand didapuk sebagai juara dunia One Bantamweight baru.

Sumber: BeritaSatu.com