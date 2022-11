Beckham Dikeluarkan dari Pesawat Gara-gara Sabuk Pengaman

Jakarta, Beritasatu.com - Dikawal polisi, pemain National Football League (NFL), Beckham Jr dikeluarkan dari pesawat di Bandara Miami, Amerika Serikat, Minggu (27/11/2022). Penerbangan saat itu terpaksa ditunda karena ulahnya tidak mengenakan sabuk pengaman.

Namun jangan salah. Beckham Jr yang ini adalah pemain NFL bernama lengkap Odell Beckham Jr, bukan bintang sepak bola asal Inggris, David Beckham.

Odell Beckham Jr sering disebut hanya dengan OBJ. Ia saat ini berstatus pemain bebas transfer yang memainkan pertandingan terakhirnya selama Super Bowl LVI di mana timnya saat itu, Los Angeles Rams mengalahkan Cincinnati Bengals.

Beberapa jam sebelum ia menghadiri beberapa kunjungan terjadwal dengan tim NFL yang berbeda, sebuah insiden terjadi di Bandara Miami.

Sekitar pukul 09.30, petugas kepolisian Miami-Dade dikirim untuk sebuah panggilan darurat medis di penerbangan American Airlines. Awak pesawat mengkhawatirkan seorang penumpang.

Awak pesawat mencoba membangunkan penumpang yang belakangan diketahui adalah Beckham sebelum keberangkatan mereka. Maksudnya adalah agar Beckham mengencangkan sabuk pengamannya.

Namun Beckham tampak antara sadar dan tidak. Khawatir Beckham sakit dan mengantisipasi kondisinya bakal memburuk dalam penerbangan yang dijadwalkan lima jam itu maka awak pesawat memanggil polisi dan petugas penyelamat kebakaran.

Setibanya petugas, awak pesawat meminta Beckham beberapa kali untuk keluar dari pesawat namun mantan pemain New York Giants, Cleveland Browns, dan Los Angeles Rams ini menolaknya.

Pesawat batal terbang. Beckham diminta oleh petugas untuk keluar dari pesawat. Keluarnya Beckham dari pesawat dilakukan tanpa insiden. Ia kemudian dikawal ke area terminal.

Di media sosial bahkan muncul video pemain brewokan ini tengah dikawal polisi di Bandara Miami. Video kemungkinan diabadikan oleh sesama penumpang pesawat. Si pengunggah tampaknya tidak mengetahui detail lebih lanjut peristiwa itu selain bahwa penerbangan terpaksa ditangguhkan.

Dear @AmericanAir why did #OdellBeckhamJr get police escorted off our flight? Why did we all have to get off because of it? We never left yet? @TMZ is gonna have info on this. pic.twitter.com/OxwQ5k8Sjz