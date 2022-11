Roberto Soldic, Dari Perang Bosnia Menuju Panggung Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Juara MMA Eropa Roberto Soldic akan memulai debutnya di One Championship pada Sabtu (3/12/2022) di One Fight Night 5 yang berlangsung di Mall of Asia Arena, Filipina.

Petarung yang telah mendominasi skena MMA Eropa ini akan menghadapi rekan satu tim dari Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev yakni Murad Ramazanov, dalam laga MMA divisi welterweight.

Soldic, yang menolak tawaran UFC demi bergabung dengan One, akan menjalani debut di One Championship dengan pertaruhan besar. Kemenangan bisa membawanya selangkah lebih dekat pada laga perebutan sabuk. Namun, kekalahan bisa membuat namanya tenggelam.

Ketika kontrak Soldic dengan organisasi KSW sudah berakhir, berkat talenta serta potensinya membuat dirinya banyak diincar oleh organisasi MMA dunia, termasuk UFC hingga Bellator. Namun atlet asal Kroasia ini lebih memilih untuk bergabung bersama One Championship karena dianggap bisa memberinya lebih banyak tantangan dalam berbagai disiplin seni bela diri.

Hal tersebut dikemukakan oleh Soldic dalam interview-nya di acara MMA Hour.

“One memberikan banyak solusi. One merupakan organisasi seni bela diri terbesar di dunia, mereka menawarkan peluang untuk saya berlaga tidak hanya di MMA, namun juga di kickboxing, Muay Thai dan juga boxing,” kata Soldic.

“Saat saya pergi ke Singapura untuk menyaksikan ajang One Championship secara langsung, saya merasakan atmosfer yang berbeda. Serta saya melihat juga bagaimana CEO One, Chatri Sityodtong memperlakukan para petarung di One Championship. Chatri memberikan saya penawaran terbaik,” lanjutnya.

