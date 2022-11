Jelang Duel, Anatoly Malykhin Puji "Ejekan Sampah" Berkelas Renier De Ridder

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak petarung menggunakan trash talk atau ejekan sampah untuk mengolok-olok lawannya demi menggangu mental lawan atau mempromosikan laga mereka. Namun, tidak banyak atlet yang bisa menjaga ejekan sampah mereka agar tidak melewati batas.

Dalam hal ini, Anatoly Malykhin memberi apresiasi kepada Reinier de Ridder, juara dunia dua divisi One Championship, yang akan ia hadapi dalam laga puncak One Fight Night 5 pada Sabtu (3/12/2022) di Mall of Asia Arena, Filipina. Mereka adalah atlet dengan catatan tak terkalahkan dalam MMA sejauh ini.

Menurut Malykhin, sang rival dapat menjaga olokan-olokannya agar tetap berkelas tanpa mengeluarkan bahasa yang berlebihan.

“Dalam trash talk-nya, De Ridder tidak pernah menyinggung keluarga, agama, istri, dan anak-anak lawannya, dan karena itu saya sangat salut padanya,” ungkap Malykhin.

“Saya rasa kita memang perlu menggunakan trash talk, tapi kita harus tahu batasannya,” lanjutnya.

Menurut Malykhin, seorang atlet yang mampu dalam menggunakan olokan untuk memancing amarah lawannya tanpa menghujat atau menyinggung hal sensitif akan menjadi lebih sukses dalam karier mereka.

Petarung tidak hanya menggangu psikologis lawan, tetapi juga bisa menarik perhatian para penonton.

“Jika olokannya sangat lucu dan membawa perhatian kepada pertandingan kita, saya suka dengan itu,” ungkap Anatoly Malykhin.

“Saya suka dengan atlet yang dapat beraksi dengan mulutnya sebelum berlaga dan kemampuannya saat di dalam Circle One. Dan (De Ridder) memang jago,” jelasnya.

