One Fight Night 5: Ujian de Ridder, Aksi Duo Ruotolo, dan Pembuktian Soldic

Jakarta, Beritasatu.com - OneFight Night 5 akan segera tersaji pada Sabtu (3/12/2022). Setidaknya ada 4 alur cerita yang akan tercipta.

Setelah mengalami beberapa perubahan di detik terakhir, One Fight Night 5 akan dipuncaki oleh dua laga Kejuaraan Dunia dari total sembilan laga.

Walau begitu, hal itu tetap tidak mengurangi keseruan event One penutup akhir tahun itu. Sebelum menyaksikan event akbar, ada empat alur cerita yang akan tersaji bagi para pencinta "The Home of Martial Arts."

1. Siapa Jadi Juara Dunia Dua Divisi One Tak Terkalahkan?

Juara Dunia dua divisi Reinier de Ridder akan mempertaruhkan gelar Juara Dunia One Light Heavyweight miliknya saat melawan Juara Dunia Interim One Heavyweight Anatoly Malykhin dalam ujian terbesar bagi karier pria Belanda itu.

Sebuah kemenangan bagi salah satu petarung ini akan menjadi sangat masif. Bagi pria yang dikenal sebagai “Sladkiy,” itu adalah kesempatan meraih kejayaan dalam dua divisi dan memastikan diri sebagai salah satu petarung pound-for-pound terbaik dalam organisasi ini.

BACA JUGA

One Championship: Reinier De Ridder Janji Bekuk Malykhin di Ronde Pertama

Bagi De Ridder, kemenangan ini akan semakin memastikan statusnya sebagai salah satu Juara Dunia MMA paling dominan serta dapat membuka pintu demi perebutan gelar Juara Dunia One Heavyweight.

2. Dapatkah Ruotolo Bersaudara Kembali Berjaya?

Sepasang remaja berbakat dalam BJJ, Kade dan Tye Ruotolo juga akan beraksi. Di mana mereka sekali lagi berharap dapat menampilkan gaya grappling ultra-agresif keduanya.

Kade akan mempertahankan gelar Juara Dunia One Lightweight Submission Grappling miliknya melawan Juara Dunia BJJ berkali-kali Matheus Gabriel. Saat ini Kade ingin membangun momentum, setelah memaksa lima lawan terakhirnya tap out untuk memenangkan Kejuaraan Dunia ADCC 2022 dan sabuk emas One.

BACA JUGA

Reinier de Ridder Terkesan Penampilan Bintang Muda BJJ Kade Ruotolo

Di awal kartu pertandingan ini, Tye akan melawan mantan Juara Dunia One Featherweight Marat Gafurov. Pemegang sabuk hitam BJJ berusia 19 tahun itu mencetak debut promosionalnya pada Mei lalu di One 157, di mana ia mencetak penyelesaian mengejutkan via D’Arce choke atas grappler elite Garry Tonon.

3. Pembuktian Soldic dalam Debutnya

Pada Agustus lalu, One Championship mengumumkan kontrak tanding eksklusif bagi Juara Dunia dua divisi KSW Roberto Soldic yang telah ditandatangani. Hal itu menandai direkrutnya salah satu atlet lepas terbesar dalam MMA ini.

Superstar Kroasia itu kini akan mencetak debut promosional yang sangat ditunggu di dalam arena. Namun, ia akan menghadapi ujian terbesar dalam diri petarung kuat tak terkalahkan asal Dagestan Murad Ramazanov.

BACA JUGA

Roberto Soldic, Dari Perang Bosnia Menuju Panggung Dunia

Karena ia melawan salah satu atlet paling berbahaya di divisi, laga tersebut akan menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana Soldic akan beraksi dalam organisasi bela diri terbesar di dunia ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: PR