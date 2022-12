Bekuk de Ridder, Anatoly Malykhin Raih 2 Sabuk Emas dan Bonus Miliaran

Manila, Beritasatu.com - Anatoly Malykhin memenuhi janjinya untuk mengakhiri pertandingan dalam satu ronde. Petarung asal Rusia ini mampu membuktikan ucapannya dengan mengalahkan Reinier de Ridder di ajang One Fight Night 5: De Ridder vs Malykhin di Mall of Asia Arena, Manila pada Sabtu (3/12/2022).

Malykhin mendikte laga sejak dimulai. Dengan rentetan tinju yang menyasar ke tubuh, De Ridder dipaksa untuk menggunakan kedua lengannya untuk melindungi badan. Di saat yang sama, wajahnya tak terlindungi dan jadi sasaran empuk bagi rangkaian bogem mentah.

Malykhin, Juara Dunia Interim One Heavyweight, turun satu divisi demi merebut sabuk One Light Heavyweight milik De Ridder. Perbedaan tenaga dan kekuatan antara keduanya pun semakin terlihat karena De Ridder kesulitan menjatuhkan lawan guna melancarkan kuncian khasnya.

Di sisi lain, pukulan demi pukulan yang Malykhin layangkan terus meneror De Ridder hingga membuat sang juara bertahan terkapar di ground. Wasit mengintervensi laga pada menit 4:35 di ronde pertama.

Kemenangan itu juga menjadikannya sebagai Juara Dunia One Light Heavyweight baru. Ia pun dihadiahi bonus dobel dari sang CEO One , Chatri Sityodtong, sebesar USD 100.000 atau setara dengan Rp 1,5 miliar.

Di laga pendukung utama, Juara Dunia One Lightweight Submission Grappling Kade Ruotolo mempertahankan gelarnya melawan Matheus Gabriel.

BACA JUGA

Reinier de Ridder Terkesan Penampilan Bintang Muda BJJ Kade Ruotolo

Maskipun terlihat keduanya memiliki kemampuan imbang, kepiawaian Kade dalam menangkap lawan dan menguncinya terlihat betul dalam menit-menit terakhir pertandingan.

Ia bahkan mencoba mengunci lawannya dengan teknik heel hook, tapi waktu pertandingan berakhir sebelum ia memaksa Gabriel menyerah. Melihat dominasi dan agresivitas Kade, ketiga juri memberi kemenangan kepada Kade.

Hasil lengkap One Fight Night 5

Main Card

- Anatoly Malykhin kalahkan Reinier de Ridder lewat KO di menit 4:35 ronde pertama (Kejuaraan Dunia ONE Light Heavyweight - MMA)

- Kade Ruotolo kalahkan Matheus Gabriel lewat keputusan bulat (Kejuaraan Dunia Lightweight Submission Grappling)

- Laga Roberto Soldic dan Murad Ramazanov dinyatakan No Contest (welterweight - MMA)

- Jackie Buntan kalahkan Amber Kitchen lewat keputusan bulat (catchweight 130 lbs - Muay Thai)

- Lowen Tynanes menang atas Dae Sung Park lewat keputusan terbelah (lightweight - MMA)

Lead Card

- Edson Marques kalahkan Eduard Folayang lewat TKO di menit 2:53 ronde kedua (lightweight - MMA)

- Tye Ruotolo kalahkan Marat Gafurov lewat kuncian armbar di menit 5:09 ronde pertama (lightweight - Submission Grappling)

- Oumar Kane kalahkan Jasur Mirzamukhamedov lewat keputusan bulat (heavyweight - MMA)

- Denice Zamboanga kalahkan Lin Heqin lewat keputusan terbelah (atomweight wanita - MMA)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: PR