Fajar/Rian Sabet SabetMost Improved Player of The Year dari BWF

Bangkok, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menyabet penghargaan Most Improved Player of The Year dari BWF. Mereka mengungguli nominasi-nominasi lain seperti Jeong Na Kim/Kim Hye Jeong (Korea) dan Prannoy HS (India).

Penghargaan diberikan pada Gala Dinner sebagai acara pembuka BWF World Tour Finals, Senin (5/12/2022) malam di Bangkok.

Setelah tidak digelar di dua edisi tahun 2020 dan 2021, Gala Dinner sebagai acara pembuka BWF World Tour Finals akhirnya hadir kembali tahun 2022 ini. Bertempat di Centara Grand & Bangkok Convention Center, Center World, Bangkok, Thailand, pada Senin (5/12) malam, Gala Dinner berlangsung semarak.

Para pemain, pelatih dan ofisial peserta datang dengan penampilan formil yang menawan. Tim Indonesia sendiri memilih menggunakan batik dan kebaya.

"Setelah tahu bakal ada Gala Dinner, saya memang langsung kepikiran untuk pakai baju yang khas Indonesia lalu memutuskan untuk memakai kebaya," ucap Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri Indonesia.

"Lumayan satu minggu untuk mencari, mencocokkan, menserasikan antara atasan, bawahan dan aksesoris-aksesorisnya," ceritanya.

Dalam acara ini, selain makan malam, BWF juga menggelar undian penyisihan grup BWF World Tour Finals 2022 dan pemberian penghargaan terbaik.

Fajar/Rian pun bersyukur atas penghargaan tersebut.

"Alhamdulillah bersyukur atas penghargaan ini. Saya sangat terharu karena tidak mudah perjuangannya tapi kita bisa bangkit dan memenangkan ini. Tidak menyangka bisa menang karena nominasi-nominasi lain juga tampil luar biasa tahun ini," tutur Fajar dengan mata yang berkaca-kaca.

"Semoga dengan penghargaan ini kita bisa lebih baik, lebih konsisten ke depannya. Ini juga menjadi suntikan motivasi untuk tampil World Tour Finals," sambung Rian.

Tak lupa Fajar/Rian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung perjalanan karir mereka.

"Terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, keluarga, PBSI, BWF, pelatih, tim support dan teman-teman juga seluruh masyarakat Indonesia serta fans yang selalu mendukung kami sampai saat ini," pungkas Fajar.

Daftar Pemenang Penghargaaan BWF tahun 2022:

Most Improved Player of The Year

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

Male Player of The Year

Viktor Axelsen (Denmark)

Female Player of The Year

Akane Yamaguchi (Jepang)

Pair of The Year

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (China)

Eddy Choong Most Promising Player

Kodai Naraoka (Jepang)

Male ParaBadminton Player of The Year

Daiki Kajiawara (Jepang)

Female ParaBadminton Player of The Year

Manisha Ramadass (India)

ParaBadminton Pair of The Year

Thomas Wandschneider/Rick Cornell Hellman (Jerman)

