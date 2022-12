One Championship Hadirkan Trilogi Johnson vs Moraes di Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship akan menghelat ajang perdana di Amerika Serikat lewat One Fight Night 10: Johnson vs Moraes III pada 6 Mei 2023 di Broomfield, Colorado.

Ajang ini menandai debut One di negeri Paman Sam menyusul kerja sama dengan Amazon Prime Video pada pertengahan tahun ini untuk menayangkan gelaran unggulan One Championship di jam tayang utama AS dan Kanada.

Di laga puncak, Demetrious Johnson akan mencoba mempertahankan gelar Juara Dunia One Flyweight dari tantangan Adriano Moraes, lawan yang telah ia hadapi dua kali sebelumnya. Sejauh ini, keduanya berbagi skor imbang satu sama.

Dua atlet divisi flyweight terbaik di dunia ini pertama kali bertemu pada April 2021 di Oneon TNT I. Kala itu, Moraes berhasil mempertahankan gelarnya lewat serangan lutut spektakuler pada ronde kedua. Petarung asal Brasil ini pun tercatat dalam sejarah sebagai orang pertama dan satu-satunya yang pernah menang KO atas Johnson.

Setahun berselang, keduanya bertemu di One Fight Night 1 pada Agustus lalu. Kali ini, Johnson berhasil membalas kekalahannya dengan menggunakan serangan lutut terbang identik pada ronde keempat untuk menjadi raja baru One Championship.

Kemenangan tersebut melengkapi capaian Johnson yang sebelumnya telah merebut sabuk perak OneFlyweight World Grand Prix. Pria kelahiran AS ini telah lama dianggap sebagai petarung MMA terbaik sepanjang masa lewat capaian fenomenal sepanjang 15 tahun berkarier.

Sebelum bergabung dengan One Championship, ia telah meluluhlantakkan persaingan di UFC dan berhasil mempertahankan sabuknya sebanyak 11 kali – catatan yang belum bisa disamai oleh siapa pun. Laga trilogi mendatang akan menunjukkan siapa yang terbaik di antara keduanya.

BACA JUGA

Bekuk de Ridder, Anatoly Malykhin Raih 2 Sabuk Emas dan Bonus Miliaran

Selain partai puncak, One Championship akan segera mengumumkan laga lainnya. Tak menutup kemungkinan, ajang ini juga akan diwarnai oleh laga dari disiplin seni bela diri selain MMA.

Seperti diketahui, One Championship dikenal sebagai rumah bagi berbagai seni seni bela diri dan kerap menampilkan disiplin lain seperti Muay Thai, kickboxing, bahkan pencak silat.

Meski belum ada pengumuman resmi, tidak menutup kemungkinan ONE Fight Night 10 juga akan dimeriahkan oleh petarung lain dari Asia, termasuk Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: PR