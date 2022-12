BWF World Tour Finals: Gregoria Kembali Takluk dari An Se Young

Bangkok, Beritasatu.com – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung kembali harus takluk dari pebulutangkis Korea Selatan, An Se Young. Kali ini, Gregoria kalah 9-21, 21-11, 10-21 dalam laga kedua Grup A BWF World Tour Finals di Bangkok, Thailand, Kamis (8/12/2022).

Di gim pertama, Gregoria yang telat panas kesulitan mengimbangi permainan An Se Young. Tertinggal 1-7, Gregoria yang juga banyak melakukan kesalahan sendiri tertinggal 3-11 di interval pertama.

Gregoria bangkit di gim kedua. Sempat tertinggal 2-4, Gregoria melakukan variasi serangan sehingga mampu membuat skor imbang 5-5. Setelah itu dia terus unggul 7-5 hingga 11-7 di interval kedua. Konsistensi permainan mampu dipertahankan Gregoria yang akhirnya menutup gim kedua dengan kemenangan 21-11.

Gim ketiga berlangsung ketat. Gregoria sempat unggul 2-0 tetapi kemudian mampu disamakan An Seoyung. Beberapa kali serangan yang dilancarkan Gregoria mampu dikembalikan An Se Young. Skor sempat imbang 6-6 tetapi setelah itu Gregoria tertinggal hingga 7-11 di interval ketiga. Setelah itu rangkaian kesalahan sendiri dibuat Gregoria sehingga tertinggal 10-19. Dua poin beruntun berikutnya didapat An Se Young untukmenutup laga dengan kemenangan 21-10.

Hasil ini membuat Gregoria belum pernah menang dalam empat pertemuan dengan An Se Young. Ini menjadi kekalahan pertama buat Gregoria di BWF World Tour Finals 2022 setelah di laga pertama menang atas Chen Yu Fei 21-0, 14-21, 21-16.

