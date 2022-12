Kejurnas Voli Junior: Juara Bertahan Jabar Tumbang di Tangan Jateng

Bogor, Beritasatu.com - Juara bertahan putra, Jawa Barat (Jabar) tumbang di tangan Jateng 1-3 (25-21, 16-25, 20-25, 17-25) pada hari kedua Kejurnas Voli Junior yang berlangsung di GOR Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (13/12/2022).

Ini merupakan kekalahan pertama sang juara bertahan. Sehari sebelumnya, Jabar menang dari Kalbar 3-1. "Kita kalah karena kondisi anak-anak tidak bagus," ujar pelatih Jabar, Fatah Ibrahim Suwanda usai laga.

Menurut Fatah, kondisi tim asuhannya tidak bagus karena beberapa pemainnya ikut persiapan tim Proliga. "Itu yang menyebabkan kondisi anak-anak tidak bagus," tambahnya.

Sementara itu, pelatih Jateng, Enggar Kurniawan mengatakan kemenangan timnya atas Jabar karena sudah dipelajari sebelumnya. "Waktu Jabar lawan Kalbar kita lihat dan pelajari kelebihan dan kelemahannya," kata Enggar usai laga.

Menurut dia, kelemahan Jabar yang dipelajari itu adalah menunggu blok. "Blok dari Jabar itu kita tunggu. Dan ternyata berhasil," tambahnya.

Peluang Jabar untuk ke semifinal cukup berat. Karena harus menghadapi Jatim, Kamis (15/12/2022) mendatang. Jabar berada di Pul A bersama Jatim, Jateng, Bali, dan Kalbar. Sedang Pul B, bergabung DKI Jakarta, Banten, DIY, Sumsel, dan Kepri.

Pada laga di Pul B, DI Yogyakarta mengalahkan DKI Jakarta 3-2 (23-25, 25-23, 25-21, 24-26, 16-14). Kemenangan itu membuat tim asuhan Suwido berpeluang besar ke semifinal.

"Kita masih butuh sekali kemenangan untuk lolos ke semifinal," tukas Suwido, pelatih DIY. Penentuan DIY akan ditentukan Rabu (14/12/2022) melawan Sumsel.

Hasil lainnya putra Banten unggul 3-0 (26-24, 25-23, 26-24) atas Sumsel.

Putri DKI Kalah

Sementara di nomor putri, DKI Jakarta gagal mengatasi Jawa Tengah (Jateng) . Anak-anak Ibukota itu kalah tipis 2-3 (21-25, 25-18, 25-19, 14-25, 13-15) dari Jateng.

Kekalahan itu membuat Citra dkk butuh kemenangan dari Jawa Barat (Jabar), Rabu (14/12/2022) mendatang. Sebelumnya, DKI Jakarta menang dari Sumsel dan Jateng kalah dari Jabar.

DKI Jakarta dan Jateng tergabung di Pul Y bersama Jabar dan Sumsel. Sementara di Pul X terdapat tiga tim yakni Jatim, DI Yogyakarta, dan Lampung.

"Kita berharap bisa menang dari Jabar untuk mengamankan posisi lolos ke babak selanjutnya," kata pelatih DKI Jakarta, Bambang Rukmantara usai laga versus Jateng.

Menurutnya, sebenarnya tim asuhannya tak perlu kalah jika anak-anak bermain tenang. "Banyak kesalahan kita di blok. Sebenarnya blok sudah bagus, cuma buru-buru," tandasnya lagi.

Sementara itu, pelatih Jateng, Wisnu mengakui kemenangan atas DKI Jakarta karena motivasi dari kekalahan atas Jabar sehari sebelumnya.

"Kekalahan atas Jabar itu menjadi motivasi dari anak-anak untuk menang dari DKI. Kalau tidak, sulit peluang kita ke semifinal," tambah Wisnu.

Jadwal Rabu (14/12/2022):

Putri:

Jam 10.00 WIB: Sumsel vs Jabar

Jam 12.00 WIB: DIY vs Lampung

Putra:

Jam 14.00 WIB: Bali vs Jateng

Jam 16.00 WIB: DKI vs Kepri

Jam 18.00 WIB: Jatim vs Kalbar

Jam 20.00 WIB: DIY vs Sumsel

