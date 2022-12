Hari Ini, 16 Petenis Bertarung di Invitasi Tenis Nasional 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah 16 petenis nasional hari ini Rabu (14/12/2022) mulai bertarung dalam Invitasi Tenis Nasional 2022. Mereka terdiri dari delapan petenis putra dan delapan putri.

Para petenis ikut serta meramaikan perhelatan yang diselenggarakan Yayuk Basuki Tennis School (YBTS) dan Badan Intelijen Negara (BIN) Tennis Club serta didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Perhelatan ini akan berlangsung di lapangan tenis indoor BIN, kawasan Pasar Minggu, Jakarta, mulai Rabu (14/12) hingga Sabtu (17/12).

"Ada beberapa petenis yang berhalangan, tak bisa memenuhi undangan yang telah kami layangkan. Kami menunjuk petenis penggantinya agar turnamen tetap kompetitif," kata Ketua Umum YBTS, Suharyadi.

Menurut mantan petenis nasional ini, delapan petenis di bagian putra adalah Rifky Sukma Ramadhan, Claudio Renardi Lumanauw, Panji Untung Setiawan, Renaldi Aqila Arifadli Salim, Iqbal Bilal Saputra, Faisal Aidil dan Rindosa Wijaya serta Rangga Wisnu Kresna.

Sementara delapan putri adalah si kembar finalis Rajawali Women's Tennis Open 2022 yakni Fitriana Sabrina dan Fitriani Sabatini, Cylova Zuleyka, Tiara Naura Nur Azizah, Meydiana Laviola, Nurin Nabila, Nazwa Syamsabila dan Anjali Kirana Juniarto. Mereka akan bersaing memperebutkan total hadiah uang sebesar Rp 60 juta.

"Peserta, baik putra maupun putri akan dibagi dalam dua pool, bertanding round-robin atau setengah kompetisi," ungkap pria yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan PP Pelti 2022-2027 ini.

Putra Pool A

Rifky Sukma Ramadhan

Panji Untung Setiawan

M. Faisal Aidil

Rangga Wisnu Kresna

Pool B

Claudio Renardi

Renaldi Aqila

Iqbal Bilal Saputra

Rindosa Wijaya

Putri Pool A

Fitriana Sabrina

Tiara Naura

Nazwa Syamsabila

Anjali Kirana

Pool B

Cylova Zuleyka

Fitriani Sabatini

Meydiana Laviola

Nurin Nabila

Jadwal Rabu (14/12/2022)

Putra

Rifky Sukma vs Rangga Wisnu

Claudio Renardi vs Rindosa Wijaya

Panji Untung vs Faisal Aidil

Renardi Aqila vs Iqbal Bilal

Putri

Fitriana Sabrina vs Anjali Kirana

Cylova Zuleyka vs Nurin Nabila

Tiara Naura vs Nazwa Syamsabila

Fitriani Sabatini vs Meydiana Lav

