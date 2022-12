Putra DKI Jakarta Buka Peluang ke Semifinal Kejurnas Voli Junior

Bogor, Beritasatu.com - Tim putra DKI Jakarta membuka peluang maju ke semifinal Kejurnas Bola Voli Junior usai menundukkan Kepulauan Riau 3-0 (25-16, 25-18, 25-18), di GOR Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (14/12/2022).

Ini merupakan kemenangan pertama dari tim Ibukota di Pul B. Sebelumnya, pada laga perdana, Dawuda Alaihimas Salam dkk gagal mengatasi DI Yogyakarta 2-3.

Menurut pelatih DKI Jakarta, Agus Suharto, tim asuhannya masih ada dua laga yakni melawan Sumsel (15/12/2022) dan Banten (16/12/2022). "Tapi saya optimis menghadapi dua pertandingan itu, kami bisa menang. Minimal kami runner-up dan lolos final," kata Agus usai laga.

Sementara itu, dua tim kuat di Pul A, Jatim dan Jateng memenangi laga. Jatim menang atas Kalbar 3-0 (25-12, 25-16, 25-17). Jateng menang atas Bali 3-1 (21-25, 25-18, 25-14, 25-14).

Jatim dipastikan maju ke semifinal, meski masih menyisakan satu laga melawan Jabar, Kamis (15/12/2022). Namun hasil apa pun tak mempengaruhi Jatim ke semifinal.

Sedangkan Jateng yang masih menyisakan satu laga melawan Kalbar. Jateng masih harus bersaing dengan Jabar untuk ke semifinal. Jabar masih menyisakan dua laga yakni melawan Jatim dan Bali.

Jadwal Kamis (15/12/2022):

Jam 12.00 WIB: Kepri vs Banten

Jam 14.00 WIB: Jabar vs Jatim

Jam 16.00 WIB: DKI vs Sumsel

Jam 18.00 WIB: Jateng vs Sumsel (putri)

Jam 20.00 WIB: Kalbar vs Bali

