Kejurnas Bola Voli Junior: Juara Bertahan Putra Jabar Gagal ke Semifinal

Bogor, Beritasatu.com - Juara bertahan putra Jawa Barat (Jabar) gagal mempertahankan gelar yang diraih pada 2019 lalu di Jakarta. Jabar gagal ke semifinal Kejurnas Bola Voli Junior meski mampu menang atas Bali 3-0 (25-19, 25-21, 25-15) di GOR Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (16/12/2022).

M Nurfadilah Malik dkk harus angkat koper lebih awal usai Jawa Tengah (Jateng) mengungguli Kalimantan Barat (Kalbar) 3-0 (25-23, 25-19, 25-13). Kedua tim memiliki poin sama sembilan dari tiga kemenangan dan sekali menang. Demikian pula dengan pemuncak klasemen Pul A, Jawa Timur (Jatim).

Namun, Jatim dan Jateng memiliki ratio set lebih baik ketimbang Jabar. Jatim memiki ratio set 1,21147 dan Jateng 1,17049. Sementara Jabar 1,05199.

Pelatih Jabar, Fatah Ibrahim Suwanda mengakui kalau tim yang dilatihnya kurang persiapan menghadapi kejurnas ini. "Berbeda dengan tahun 2019, persiapannya cukup lama. Tidak bisa disiapkan dadakan," ujar Fatah.

Menurutnya, ini pukulan bagi Pengprov PBVSI Jabar. "Ini pukulan bagi Jabar. Persiapan harus disiapkan lama. Hal ini dilakukan daerah-daerah lain," tambahnya.

Memasuki laga semifinal yang akan mulai Sabtu (17/12/2022) pukul 09.00 WIB, Jateng sebagai runner-up Pul A akan menghadapi juara Pul B antara DI Yogyakarta (DIY) yang menang atas Kepulauan Riau (Kepri) 3-1 (25-23, 28-30, 25-15, 25-23).

Sedangkan juara Pul A, Jatim akan berhadapan dengan DKI Jakarta di semifinal yang pada laga penutupnya di penyisihan Pul B menang atas Banten 3-0 (25-20, 25-16, 25-20).

DKI Jakarta menjadi runner-up Pul B dengan nilai 10 dari tiga kali menang dan sekali kalah. Sementara DIY juara Pul Y dengan 11 dari empat laga tak terkalahkan.

Jadwal Semifinal, Sabtu (17/12/2022):

Jam 09.00 WIB: Jatim vs Jateng (putri)

Jam 11.00 WIB: Jatim vs DKI (putra)

Jam 13.00 WIB: Jabar vs DIY (putri)

Jam 15.00 WIB: DIY vs Jateng (putra).

