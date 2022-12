Danielle Kelly Incar Angela Lee di One Championship

Singapura, Beritasatu.com - Sebagai salah satu alet yang sedang berbinar di One Championship tahun ini, Danielle Kelly berniat untuk meneruskan dominasinya dalam divisi One atomweight di tahun depan dan menyasar sabuk juara dunia One Submission Grappling.

Sang atlet asal Amerika Serikat memang sudah lama menginginkan sebuah sabuk Juara Dunia One. Dengan konfirmasi dari CEO One, Chatri Sityodtong bahwa divisi One atomweight submission grappling sedang dipersiapkan, Danielle Kelly bersemangat meraih puncak divisi tersebut.

“Saya ingin memenangkan Gelar Dunia untuk divisi 115 [pound], pastinya,” ungkap Kelly merujuk pada kelas atomweight.

Sang wakil Evolve MMA juga telah mendapatkan dua calon lawan yang menurutnya mampu mengimbanginya dalam Circle One, salah satunya adalah sang Juara Dunia One atomweight Angela Lee.

Angela Lee merupakan grappler tangguh yang meraih sabuk hitam dalam BJJ dan juga mendapatkan 8 kemenangan dari 11 melalui submission. Sang ratu divisi atomweight telah mengatakan secara gamblang bahwa dirinya dapat mengunci Danielle Kelly dengan mudah, dan memulai rivalitas antara mereka.

“Angela Lee, saya menantang dia karena dia pernah mengatakan bahwa dia mampu mengunci saya. Saya suka pertandingan yang mudah. Saya pernah bilang itu. Saya tidak bermaksud untuk tidak respek. Tapi jika dia pikir saya petarung yang mudah kenapa tidak bertemu di Circle saja?” ungkap Danielle Kelly.

Danielle Kelly juga menunjuk salah satu grappler wanita paling tangguh dan juga tambahan baru di One, Jessa Khan. Menurut Kelly, jika ia bertemu dengan sang pendatang baru pertarungan mereka pastinya akan seru dan mengundang lebih banyak penonton.

“Jika One akan menggelar sebuah pertandingan perebutan kejuaraan One women’s atomweight submission grappling, saya ingin berhadapan dengan Jessa Khan. Masih banyak orang yang merasa saya menghindari atlet-atlet BJJ yang jago, tapi saya telah mempelajarinya dan saya ingin sekali bertanding dengannya,” ungkap Danielle Kelly.

Jessa Khan merupakan seorang grappler professional yang telah berlaga di beberapa turnamen bergengsi di dunia. Dia juga telah menjuarai turnamen IBJJF Pan Amerika sebelum bergabung dengan One Championship.

