KOI Optimistis Prestasi Olahraga Indonesia di 2023 Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Olahraga Indonesia (KOI) optimistis prestasi olahraga Indonesia di tahun 2023 akan menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2022. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari dalam "Kaleidoscope 2022 and what next year on 2023" di Kantor NOC Indonesia, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

"Kita optimistis prestasi olahraga di Indonesia akan bisa meningkat dibanding tahun 2022. Untuk bisa meningkat event yang kita selenggarakan juga harus ditingkatkan, bukan lagi kelas tarkam, tetapi kelas dunia. Seperti yang disampaikan Pak Presiden (Joko Widodo) kita memang mendorong agar event dunia diadakan di Indonesia. Dan lebih penting dari itu semua adalah pengelolaan organisasi yang sangat serius," ungkap Okto.

Advertisement

BACA JUGA

Rahmat Erwin Abdullah Ingin Kembali Pceahkan Rekor pada 2023

Okto menjelaskan beberapa komponen yang kini terus disiapkan dan akan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas atlet agar bisa meraih prestasi.

"Ada beberapa komponen yang harus menjadi prioritas. Pertama atlet itu sendiri, kemudian pelatih dengan programnya seperti sport science dan lain-lain, serta wasit dan juri yang tidak bisa ditinggalkan juga. Jangan sampai acara di Indonesia tapi jurinya dari luar negeri semua," tambahnya.

Selain itu dikatakannya sarana dan prasarana olahraga bagi atlet kita juga harus berstandar internasional. Menurutnya tidak mungkin ada atlet bisa menjadi juara dunia, jika kita tidak punya kolam renang.

Okto berharap dengan terus ditingkatkannya kualitas olahraga di Indonesia bisa seiring sejalan dengan prestasi yang dihasilkan oleh atlet di Indonesia.

BACA JUGA

Ganda Putra Indonesia Fajar-Rian Peringkat I BWF

"Tentu kita punya harapan besar kepada atlet Indonesia. Tapi kita juga harus melihat semua faktor-faktor pendukung ini menjadi penentu untuk mengantarkan si atlet itu sampai menjadi juara SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Peningkatan prestasi juga tak lepas dari dukungan dan kerja keras dari semua para pelaku olahraga," tegasnya.

Okto sendiri menyebut tahun 2023 menjadi tahun yang sibuk buat olahraga Indonesia. Karena akan banyak event olahraga yang akan diselenggarakan dan diikuti oleh kontingen olahraga Indonesia. Sehingga dirinya yakin atlet Indonesia akan bisa meraih prestasi.

"Tahun 2023 akan banyak event olahraga. Seperti SEA Games 2023 Kamboja, ANOC World Beach Games 2023 Bali, Asian Games 2022 Hangzhou, dan Asian Indoor & Martial Arts Games 2023 Thailand. Dan saya optimis prestasi atlet kita meningkat karena belakangan kan atlet kita banyak yang muda dan mulai berprestasi di beberapa kejuaraan olahraga yang mereka ikuti," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com