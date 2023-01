Dimulai 10 Januari, Ini Level dan Total Hadiah Malaysia Open

Jakarta, Beritasatu.com - Kejuaraan bulu tangkis Malaysia Open 2023 akan digelar pada 10-15 Januari 2023 mendatang di Stadion Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kejuaraan baru saja naik kelas menjadi level turnamen Super 1000 setelah sebelumnya hanya kelas Super 750. Tahun 2022 lalu, kejuaran ini masih berkelas Super 750.

Dengan naik kelasnya kejuaraan ini total hadiah yang diperebutkan juga mengalami peningkatan. Sebelumnya Malaysia Open atau Malaysia Terbuka hanya berhadiah total US$ 675.000 namun kini menjadi US$ 1.250.000 atau nyaris setara Rp 19,5 miliar.

Sementara poin yang diraih peserta juga meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mulai Malaysia Open 2023, juara akan mendapat 12.000 poin, runner-up 10.200, dan peringkat 3 atau 4 sebanyak 8.400. Peserta yang terhenti perempat final mendapat 6.600 poin, 16 besar 4.800 poin. Sementara yang tampil di 32 besar mendapat 3.000 poin.

Untuk kategori tunggal baik putra mau pun putri juara mendapat hadiah US$ 87.500, runner-up US$ 42.500, semifinal US$ 17.500, perempat final US$ 6.875, 16 besar US$ 3.750, 32 besar US$ 1.250.

Sementara di nomor ganda juara akan mendapat US$ 92.500, runner-up US$ 43.750, semifinal US$ 17.500, perempat final US$ 7.812,50, 16 besar US$ 4.062,5, dan 32 besar US$ 1.250.

Berdasarkan situs resmi Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF), terdapat dua pemain Indonesia yang termasuk unggulan di 8 besar Malaysia Open. Anthony Sinisuka Ginting menempati unggulan kelima sedangkan Jonatan Christie keenam. Unggulan pertama Malaysia Open masih ditempati Viktor Axelsen yang juga menduduki peringkat pertama tunggal putra BWF.

Sementara di nomor ganda putra, Indonesia menempatkan tiga pasangan yang masuk unggulan. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menempati unggulan kedua, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto unggulan ketiga, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan unggulan kelima.

Sedangkan di nomor tunggal putri, ganda putri, serta ganda campuran Indonesia tak memiliki wakil yang menempati posisi unggulan.

Sumber: BWF