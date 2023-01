One Championship 2023 Ditandai dengan 3 Kejuaraan Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship 2023 akan ditandai dengan perhelatan One Fight Night 6, Sabtu (7/1/2023) di Bangkok. Ajang tersebut juga menandai kembalinya One Championship ke Thailand setelah tiga tahun absen akibat pandemi Covid-19.

Tiga laga kejuaraan dunia akan tersaji di One Fight Night 6. Selain itu, sejumlah laga eksplosif lain hadir dengan melibatkan beberapa petarung terbaik One Championship.

Di partai puncak, juara dunia One featherweight kicboxing Superbon Singha Mawynn akan diadu dengan Chingiz Allazov yang berhak jadi penantang gelar usai merajai turnamen One featherweight kickboxing world grand prix pada 2022.

Dengan rekor 113-34 (menang-kalah), Superbon kini menyandang predikat sebagai salah satu kickboxer terbaik di dunia. Sebelumnya sang petarung dari Thailand ini telah unggul atas Giorgio Petrosyan, Marat Grigorian, dan Sittichai Sitsongpeenong. Tiga nama ini merupakan kickboxer top saat ini.

Kemenangan atas Petrosyan pada 2021 terasa sangat spesial. Tampil sebagai kuda hitam, Superbon mampu membalikkan prediksi lewat sebuah tendangan tinggi yang mengenai kepala lawan. Digadang-gadang sebagai kickboxer terbaik sepanjang masa, Petrosyan dibuat terbujur kaku hingga harus ditandu ke luar arena.

Kekalahan itu menjadi yang ketiga dari 109 laga dalam karier panjang Petrosyan sekaligus menasbihkan Superbon sebagai pemilik tendangan gila.

Di laga pendukung utama, tersaji laga kejuaraan dunia One flyweight kickboxing ...

Sumber: BeritaSatu.com