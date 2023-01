Jadwal Proliga Putaran I di Purwokerto, 12-18 Januari

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah seri Bandung selesai Minggu (15/1/2023), Kejuaraan Bola Voli PLN Mobile Proliga akan dilanjutkan dengan pekan kedua putaran I di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, mulai Kamis (12/1/2023) hingga Minggu (15/1/2023). Berikut jadwal Proliga 2023 di Purwokerto, 15-18 Januari.

Jadwal seri Proliga di Purwokerto akan dimulai dengan partai antara tim putri Jakarta Popsivo Polwan melawan Jakarta Elektrik PLN, Kamis (12/1/2023, pukul 12.00 WIB.

Partai ini menjadi penting bagi kedua tim karena pada pekan pertama putaran I Proliga 2023 di Bandung, Jawa Barat, 5-8 Januari lalu, mereka gagal meraih hasil maksimal. Popsivo dan Elektrik terdampar di posisi terbawah klasemen sementara Proliga.

Popsivo pada pertandingan pertama Proliga kalah dari Jakarta Pertamina Fastron dengan skor 0-3 (22-25, 20-25, 16-25). Sedangkan Elektrik menyerah kepada Jakarta BIN dengan 1-3 (23-25, 21-25, 25-20, 29-31).

Kedua tim pun diprediksi bakal tampil ngotot agar dapat mencuri poin penuh pada pertandingan kedua sepanjang Proliga 2023 berlangsung.

Selain Popsivo melawan Elektrik, hari pertama pekan kedua putaran I Proliga 2023 juga akan bergulir tiga partai lainnya. Partai tersebut yakni Kudus Sukun Badak vs Jakarta Lavani Allo Bank (putra), Jakarta Pertamina Fastron bertarung lawan Bandung bjb Tandamata (putri), dan Jakarta BNI 46 yang akan jumpa Jakarta Pertamina Pertamax (putra).

Secara keseluruhan selama empat hari kompetisi bola voli paling bergengsi di Tanah Air di Purwokerto menghadirkan 14 pertandingan.

Jadwal Proliga Pekan 2 Putaran 1 di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah:

Kamis, 12 Januari 2023

12.00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN

14.00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Lavani Allo Bank

16.00 WIB: (Putri) - Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung bjb Tandamata

18:30 WIB: (Putra) - Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax.

Jumat, 13 Januari 2023

14.00 WIB: (Putri) - Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN

16.00 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Palembang Bank Sumsel Babel

18.30 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta BNI 46

Sabtu, 14 Januari 2023

14.00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: (Putri) - Jakarta Elektrik PLN vs Jakarta Pertamina Fastron

18.30 WIB: (Putra) - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Pertamina Pertamax

Minggu, 15 Januari 2023

12.00 WIB: (Putra) - Surabaya BIN Samator vs Jakarta Lavani Allo Bank

14.00 WIB: (Putra) - Kudus Sukun Badak vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: (Putri) - Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18.30 WIB: (Putra) - Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta Pertamina Pertamax

Sumber: ANTARA