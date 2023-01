One Championship: Allycia Rodrigues dan Janet Todd Perebutkan Sabuk Muay Thai

Jakarta, Beritasatu.com - Sempat tertunda akibat Covid-19, kedua striker wanita terbaik dunia yakni Allycia Rodrigues dan Janet Todd akan bertemu di laga unifikasi sabuk emas One Championship Women's Atomweight Muay Thai pada One Fight Night 8.

Rencana duel Allycia dengan Janet ini diungkapkan oleh sang CEO One, Chatri Sityodtong pada Rabu malam (11/1/2023) usai konferensi pers One Fight Night 6.

Allycia Helen Rodrigues dan Janet Todd akan menyatukan sabuk emas atomweight Muay Thai mereka pada 25 Maret di One Fight Night 8, Singapura.

Diketahui, kabar itu diumumkan oleh Chatri setelah mengumumkan laga perebutan sabuk interim One Women's Atomweight Kickboxing antara Stamp Fairtex dan Anissa Meksen.

Ada kemungkinan, laga unifikasi One Championship sabuk emas Muay Thai itu akan dihelat bersamaan dengan perebutan sabuk interim kickboxing di gelaran yang sama.

Diumumkan sebelumnya, event itu dipuncaki oleh laga unifikasi sabuk emas One Heavyweight antara Arjan Bhullar dan Anatoly Malykhin yang telah lama tertunda.

Bicara soal laga unifikasi sabuk emas One Women's Atomweight Muay Thai, sejatinya laga itu dijadwalkan terjadi pada One Fight Night 5 pada awal Desember lalu. Hanya karena Todd positif Covid-19, laga itu terpaksa diundur.

Pada Sabtu (14/1/2023), One Championship akan menggelar One Fight Night 6 yang mempertemukan Superbon Singha Mawynn melawan Chingiz Allazov di laga puncak. Keduanya akan berebut sabuk Juara Dunia One Featherweight Kickboxing.

