Petarung One Championship Pertama Kalinya Bertemu sang Ayah Saat Jumpa Pers

Jakarta, Beritasatu.com - Superlek Kitamoo9 terlahir hingga beranjak dewasa tanpa sosok seorang ayah. Kini, jelang berlaga di One Fight Night 6 pada Sabtu (14/1/2023) siang, petarung Muay Thai ini dikejutkan kehadiran sosok sang ayah yang memberinya pertanyaan saat sesi konferensi pers.

Pada Rabu (12/1/2023) malam, sang ayah tiba-tiba melayangkan pertanyaan pada sang anak dalam sesi tanya jawab dengan media. Peristiwa haru pun terjadi. Tak sempat menjawab pertanyaan sang ayah, Superlek terlihat menitikan air mata.

Advertisement

"Saya sangat bangga untuk menonton aksi putra saya, untuk pertama kalinya secara langsung," ujar ayah Superlek dibantu penerjemah.

BACA JUGA

One Championship Berduka atas Kepergian Victoria Lee

Sang ayah meninggalkan Superlek saat ia berusia empat bulan dalam kandungan. Kala itu, sang ayah tak menyadari jika istrinya sedang mengandung. Saat mencoba kembali ke keluarga, Superlek dan ibunya telah berpindah tempat.

Superlek dibesarkan bersama kakek neneknya sementara sang ibu melakukan pekerjaan kasar di Bangkok. Hingga dewasa, Superlek dan ayahnya pun tak pernah dipertemukan hingga akhirnya Superlek perlu data diri sang ayah saat mencoba daftar menjadi militer.

Sebagai anak sulung, Superlek yang memiliki nama asli Manachai Yamsiri itu harus menghidupi adiknya. Hidup pun terasa makin sulit, setelah sang kakek dan nenek tercinta meninggal dunia.

"Itu adalah saat yang sangat sulit. Saya harus membesarkan adik, dan saya merasa tidak dapat melakukan segala sesuatunya dengan benar. Kami tinggal sendiri," kenang Superlek dalam wawancara terdahulu.

Dengan segala keterbatasan itu, Superlek sukses mengejar mimpi melalui Muay Thai. Di umurnya yang ke-16 tahun, ia bahkan meraih Sports Authority of Thailand Muay Thai Fighter of the Year, dan menjadi Juara Dunia Lumpinee Stadium Muay Thai.

Di One Fight Night 6 ia akan menghadapi Daniel Puertas dalam laga perebutan sabuk Juara Dunia One Flyweight Kickboxing.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com