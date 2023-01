Hasil Pertandingan Proliga di Purwokerto dan Klasemen Sementara

Jakarta, Beritasatu.com – Kompetisi bola voli PLN Mobile Proliga 2023 yang digelar di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, berakhir Minggu (15/1/2023). Berikut hasil lengkap pertandingan Proliga 2023 di Purwokerto dan klasemen sementara.

Dalam Proliga Purwokerto, ada tim yang “pecah telor” dengan menggapai kemenangan pertama seperti yang diraih Jakarta Pertamina Pertamax, Jakarta BNI 46, dan Jakarta Popsivo Polwan. Sebelumnya, ketiganya tidak pernah menggapai kemenangan.

Prestasi terbaik diraih Jakarta Lavani Allo Bank, yang tidak pernah dalam lima kali pertandingan Proliga 2023.

Hasil PLN Mobile Proliga 2023 di Purwokerto:

Kamis (12/1/2023):

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN (Putri) 3-2 (19-25, 25-22, 25-23, 19-25, 15-11)

Kudus Sukun Badak vs Jakarta Lavani Allo Bank (Putra) 0-3 (21-25, 15-25, 20-25)

Jakarta Pertamina Fastron vs Bandung BJB Tandamata (Putri) 3-1 (23-25, 26-24, 25-15, 25-20).

Jakarta BNI 46 vs Jakarta Pertamina Pertamax (Putra) 2-3 (18-25, 25-22, 25-18, 13-25, 7-15)

Jumat (13/1/2023)Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta BIN (Putri) 1-3 (18-25, ...

Sumber: BeritaSatu.com