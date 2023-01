Dimulai Selasa (17/1/2023), Ini Level dan Hadiah India Open

Jakarta, Beritasatu.com - Kejuaraan bulu tangkis India Open 2023 akan dimulai besok, Selasa (17/1/2023) hingga Minggu (22/1/2023).

Turnamen yang akan digelar di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi India ini merupakan kejuaraan BWF berlevel Super 700 dengan hadiah total US$ 850.000 atau setara Rp 12,77 miliar. India Open digelar sejak tahun 2008.

Advertisement

Hadiah uang untuk juara di nomor tunggal adalah US$ 59.500, runner-up US$ 28.900, semifinalis US$ 11.900, perempat finalis US$ 4.675, 16 besar US$ 2.550, dan 32 besar US$ 850.

Sementara juara di nomor ganda akan menggondol hadiah uang US$ 62.900, runner-up US$ 29.750, semifinalis US$ 11.900, perempat finalis US$ 5.312.50, 16 besar US$2762.50, serta 32 besar US$850.

Sedangkan untuk poin, juara di India Open akan mendapat tambahan nilai 11.000, runner-up 9.350, semifinalis 7.700, perempat final 6.050, 16 besar 4.320 serta 32 besar 2.660.

BACA JUGA

Cium Logo Arsenal, Aaron Ramsdale Ditendang Pendukung Spurs

Pada nomor tunggal putra Viktor Axelsen menjadi unggulan pertama diikuti Lee Zii Jia (Malaysia), dan Loh Kean Yew (Singapura). Andalan Indonesia Jonatan Christie menempati unggulan keempat, sementara Chou Tien-chen dari Taiwan menjadi unggulan kelima.

Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia ditempatkan sebagai unggulan keenam, diikuti Lakshya Sen dari India serta wakil Thailand Kunlavut Vitidsarn.

Di nomor tunggal putri unggulan pertama adalah Akane Yamaguchi dari Jepang diikuti An Se-young (Korea Selatan), Chen Yufei (Tiongkok), He Bingjiao (Tiongkok), PV Sindhu (India), Ratchanok Intanon (Thailand), Wang Zhiyi (Tiongkok), dan Pornpawee Chochuwong (Thailand).

BACA JUGA

Hantam Real Madrid, Barcelona Juara Piala Super Spanyol

Ada tiga ganda putra Indonesia yang masuk unggulan delapan besar. Daftar unggulan di India Open urutan satu hingga delapan yakni Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia), Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia), Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India), Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark), Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia), serta mantan ganda nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia).

Beralih ke nomor ganda putri unggulan pertama hingga kedelapan yakni: Chen Qingchen/Jia Yifan (Tiongkok), Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang), Kim So-yeong/Kong Hee-yong (Korea Selatan), Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong (Korea Selatan), Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand), Zhang Shuxian/Zheng Yu (Tiongkok), Lee So-hee/Shin Seung-chan (Korea Selatan), Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia).

Sedangkan di nomor ganda campuran unggulan pertama hingga kedelapan adalah: Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Tiongkok), Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand), Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang), Wang Yilyu/Huang Dongping (Tiongkok), Seo Seung-jae/Chae Yu-jung (Korea Selatan), Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia), Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong), serta Thom Gicquel/Delphine Delrue (Prancis).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BWF