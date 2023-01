20 Atlet Pencak Silat Disiapkan PB IPSI Hadapi SEA Games Kamboja

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) menyiapkan 20 atlet untuk menghadapi SEA Games XXXII/2023 di Phnom Penh, Kamboja, pada 5-17 Mei mendatang.

Pelatih kepala tim pencak silat Indonesia Indro Catur Haryono mengatakan dari jumlah tersebut 13 di antaranya dipersiapkan untuk turun pada kategori tanding dan tujuh untuk seni.

Advertisement

BACA JUGA

36 Cabor SEA Games 2023 Kamboja Dirilis, Ini Daftarnya

"Tim pencak silat Indonesia sudah mempersiapkan diri sejak Oktober 2022 lalu. Kami telah melakukan seleksi nasional dan evaluasi dari sebelumnya 23 atlet menjadi 20 atlet untuk turun di Kamboja," kata Indro saat Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengunjungi pelatnas pencak silat di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Indonesia akan menurunkan 17 nomor pertandingan dari total 22 di SEA Games Kamboja. "Hanya tuan rumah (Kamboja) yang bisa tampil di semua nomor. Peserta lainnya, termasuk Indonesia hanya boleh maksimal 17," ujar Indro.

Persiapan tim pencak silat Indonesia saat ini sudah memasuki fase latih tanding. "Saat ini 14 pekan lagi menuju SEA Games 2023. Jadi harus uji coba, kemudian evaluasi. Kami akan meminta tim review (Kemenpora) untuk mengajukan uji coba ke beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali," pungkas Indro.

BACA JUGA

Persiapan SEA Games 2023, PB PASI Kirim 30 Atlet Ikuti Kejuaraan di Thailand

Daftar atlet pencak silat Indonesia untuk SEA Games XXXII/2023 di Phnom Penh, Kamboja:

1. Bayu Lesmana (Jawa Barat) - kelas under A putra

2. Khoirudin Mustakim (Jawa Tengah) - kelas A putra

3. Muh. Zaki Zikrilah Prasong (NTT) - kelas B putra

4. M. Yachser Arafa (DKI Jakarta) - kelas C putra

5. Kadek Andrey Nova Prayada (Bali) - kelas D putra

6. Tito Hendra Septa Kurnia Wijaya (Jawa Tengah) - kelas E putra

7. Iqbal Chandra Pratama (Kalimantan Timur) - kelas F putra

8. Ronaldo Neno (NTT) - kelas I putra

9. Suci Wulandari (DKI Jakarta) - kelas under A putri

10. Safira Dwi Meilani (Jawa Tengah) - kelas B putri

11. Jeni Elvis Kause (NTT) - kelas C putri

12. Atifa Fismawati (Jawa Tengah) - kelas D putri

13. Nia Larasati (Sumatra Selatan) kelas E putri

14. Syarief Hidayatullah Suhaimi (Jawa Timur) - seni tunggal putra

15. Asep Yuldan Sani - (Jawa Barat) - seni regu putra

16. Anggi Faisol Mubarok (Jawa Barat) - seni regu putra

17. Rano Slamet Nugraha (Jawa Barat) - seni regu putra

18. Puspa Arum Sari (DKI Jakarta) - seni tunggal putri

19. Riska Hermawan (Jawa Barat) - seni ganda putri

20. Ririn Rinasih (Jawa Barat) - seni ganda putri

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA