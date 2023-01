India Open 2023: Ini Alasan Partai Jojo vs CTC Disebut Thriller Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie alias Jojo berhasil mengandaskan perlawanan pemain Taiwan Chou Tien Chen alias TCT pada babak perempat final India Open 2023, Jumat (20/1/2023) malam.

Partai ini oleh Badminton World Federation (BWF) disebut sebagai thriller ulangan. Pasalnya, persaingan kedua pebulutangkis itu sebelumnya juga menghadirkan ketegangan.

Seperti diunggah dalam situs resmi BWF, delapan dari 11 pertemuan Jonatan Christie dan Chou Tien Chen diselesaikan dengan rubber set alias tiga gim.

Pada babak perempat final semalam pun sekali lagi Jojo-CTC menyelesaikannya dengan tiga gim untuk kemenangan pebulutangkis andalan Indonesia.

Jojo menang dengan skor 21-15, 13-21, 22-20 dalam pertarungan satu jam 12 menit. Keduanya benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan.

Thriller pada pertandingan di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi ini terjadi pada gim ketiga. Sejatinya situasi tegang justru ada pada kubu Jojo. Pasalnya, ia tertinggal 18-20 di gim penentuan itu.

CTC ada dalam kondisi di atas angin. Ia hanya butuh satu poin untuk memenangi laga. Pada sistem skor rally poin seperti saat ini, kesalahan sendiri oleh Jojo pun sudah akan membuat CTC menang.

Namun kenyataan berbicara lain. Jojo dengan telaten mengumpulkan poin demi poin untuk menyusul hingga mampu memaksa deuce, 20-20.

Istimewanya, Jojo mampu menutup gim yang ketiga sekaligus membukukan kemenangan denan skor 22-20. Artinya Jojo dalam kedudukan tertinggal 18-20 mampu bangkit dan meraih empat poin berurut-turut.

CTC jelas kecewa karena melewatkan dua match point pada kedudukan 20-18 di set ketiga.

Akun Twitter BWF mencuit, "It's crazy," said @ChouTienChen of his rivalry with @jonatan979 Christie, after they produced another three-game thriller.

“Kami berdua saling mengerahkan kekuatan hingga batas. Saya sangat lelah. Saya terus berusaha bekerja keras dan menunjukkan sikap terbaik saya di lapangan,” kata CTC yang mengaku sedikit sakit tenggorokan.

CTC juga menyebut bahwa itu adalah pertandingan yang sulit. “Itu gila. Hanya satu yang bisa menang tentu saja. Saya hanya berusaha menunjukkan semangat terbaik saya di lapangan,” katanya.

Jojo, yang bertahan hingga akhir meski sempat tertinggal, mengatakan, persaingan itu sangat intens karena mereka berdua memainkan gaya yang sama.

“Itu selalu sulit ketika kami bermain satu sama lain,” kata Jojo.

Pada Agustus 2022 lalu, Jojo yang harus menelan kekecewaan karena CTC menyelamatkan lima match point di perempat final Kejuaraan Dunia.

Ketika itu Jojo kalah 21-14, 11-21, 20-22. Skor tersebut nyaris sama situasinya dengan pertandingan di India Open kali ini.

“Saya baru saja melakukan tugas saya. Saya tertinggal 18-20, saya hanya mencoba yang terbaik, memberikan semua kekuatan saya. Saat ini, saya merasa beruntung,” kata Jojo.

Dengan kemenangan ini Jojo mengoleksi delapan kemenangan sementara CTC tiga.

Dari 11 pertemuan tersebut hanya tiga di antaranya yang diselesaikan dengan straight set yakni pada perempat final Piala Sudirman 2019 di mana Jojo kalah 11-21, 13-21; babak pertama Malaysia Masters 2018 Jojo menang 21-11, 24-22, dan babak pertama Indonesia Open Jojo juga menang 21-18, 21-19.

Jojo melangkah ke semifinal turnamen bulutangkis India Open 2023. Unggulan keempat di India Open 2023 ini ditantang pemain nomor satu dunia Viktor Axelsen di semifinal.

