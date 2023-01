Hasil Indonesia Masters: Ginting Mulus, Gregoria dan Putri KW Keluar Banyak Keringat

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah wakil Indonesia khususnya di nomor tunggal putra dan tunggal putri berhasil melewati adangan pertama di 32 besar Indonesia Masters 2023, Rabu (26/1/2023) kemarin.

Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito dan Chico Aura Dwi Wardoyo berhasil menaklukkan lawan-lawannya.

Hanya Chrisian Adinata yang harus terhenti langkahnya di 32 besar Indonesia Masters 2023.

Ginting tanpa banyak kesulitan mengalahkan wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, 21-10, 21-12.

Lalu Shesar Hiren Rhustavito berhasil menaklukkan Kidambi Srikanth dua gim langsung 10-21, 22-24. Kemenangan Shesar diikuti Jojo yang menaklukkan Nhat Nguyen dalam pertandingan tiga gim, 21-23, 21-11, 21-6.

Kerja keras juga harus dilakukan Chico ketika menghadapi Priyansu Rajawat. Dalam laga melelahkan selama tiga gim, Chico akhirnya mengemas kemenangan 18-21, 21-18, 18-21.

Sayangnya Christian Adinata meski mampu memberikan perlawanan sengit akhirnya harus menyerah dari Kenta Nishimoto 21-16, 10-21, 18-21.

Dua wakil Indonesia di tunggal putri yakni Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung juga lolos. Putri KW harus keluar banyak keringat untuk bisa menaklukkan wakil Jepang, Aya Ohori 21-17, 23-25, 23-21.

Lalu Gregoria sukses menumbangkan wakil Taiwan, Sung Shuo Yun 12-21, 21-18, 21-11.

Hasil Tunggal Putra

Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Cheuk Yiu, 21-10, 21-12

Shesar Hiren Rhustavito vs Kidambi Srikanth 10-21, 22-24

Jonatan Christie vs Nhat Nguyen 21-23, 21-11, 21-6

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Priyansu Rajawat 18-21, 21-18, 18-21

Hasil Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani vs Aya Ohori 21-17, 23-25, 23-21

Gregoria Marisk Tunjung vs Sung Shuo Yun 12-21, 21-18, 21-11

