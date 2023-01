Jadwal Indonesia Masters Hari Ini: Perang Saudara, Jojo vs Shesar, Leo/Daniel vs Ahsan/Hendra

Jakarta, Beritasatu.com – Babak 16 besar Indonesia Masters 2023 akan dimainkan mulai Kamis (26/1/2023) pagi ini. Sejumlah wakil Indonesia siap bertarung untuk bisa lolos ke perempat final Indonesia Masters.

Dari tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie diantaranya wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini. Anthony akan menghadapi wakil Tiongkok, Shi Yu Qi. Ini akan jadi ujian berat buat Ginting yang baru sekali menang dalam tujuh pertemuan dengan lawannya itu.

Lalu perang saudara akan terjadi ketika Jonatan Christie harus bentrok dengan Shesar Hiren Rhustavito. Jojo sementara unggul 3-1 dalam rekor pertemuan dengan Shesar.

Dari ganda putra, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang akan main. Fajar/Rian menghadapi Chang Ko-Chi/Po Li-Wei yang akan menjadi pertemuan pertama.

Sedangkan Marcus/Kevin menghadapi Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi yang juga akan menjadi pertemuan pertama. Perang saudara juga terjadi diganda putra ketika Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus menghadapi seniornya, M Ahsan/Hendra Setiawan.

Pertandingan pertama babak 16 besar akan dimulai pukul 09.00 WIB di Istora Senayan, Jakarta.

Jadwal 16 Besar Indonesia Masters 2023

Lapangan 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi

Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Chang Ko-Chi/Po Li-Wei

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs M Ahsan/Hendra Setiawan

Lapangan 2

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min

Putri Kusumawardani vs An Se Young

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew

Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito

M Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping

Lapangan 3

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri vs Tan Kian Menag/Lai Pei Jing

