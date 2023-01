Eks UFC Sage Northcutt Tantang Jagoan MMA dari Pakistan di One Fight Night 10

Singapura, Beritasatu.com - Setelah menepi hampir selama empat tahun, Sage Northcutt akan kembali berlaga di One Championship. Atlet MMA berusia 26 tahun ini akan bertarung menghadapi Ahmed Mujtaba di One Fight Night 10 pada Sabtu (6/5/2023) dalam ajang perdana One Championship di daratan Amerika.

Laga Sage Northcutt melawan petarung Pakistan itu akan berlangsung pada Juma (27/1/2023)t malam waktu setempat di 1stBANK Center, Broomfield, Colorado. Laga itu menandai aksi comeback Sage Northcutt setelah kalah brutal dalam debutnya di One Championship pada Mei 2019.

Sage Northcutt, Juara Dunia Youth Karate, dianggap sebagai prospek besar dalam MMA. Dengan rekor keseluruhan 11-3, Sage Northcutt sempat mencatatkan tiga kemenangan beruntun di UFC sebelum memilih One Championship sebagai rumah barunya pada 2018.

Namun, debut Sage Northcutt di One tidak sesuai yang ia harapkan. Pada Mei 2019, ia harus menderita kekalahan dari Cosmo Alexandre saat ronde pertama baru berjalan 29 detik.

Pukulan brutal Cosmo Alexandre membuat retak delapan bagian tulang wajahnya dan harus menjalani operasi selama sembilan jam. Untungnya, masa penyembuhan yang Sage Northcutt alami tidak berjalan lama dan ia pun bisa segera berlaga beberapa bulan kemudian.

Namun, aksi comeback ke atas Circle One Championship harus tertunda akibat pandemi Covid-19. Sage Northcutt sempat terdiagnosis positif dan harus menepi selama beberapa waktu.

Dalam laga mendatang, Sage Northcutt akan mendapat dukungan tuan rumah Amerika. Namun, lawan yang ia hadapi bukanlah nama sembarangan. Petarung Pakistan berjulukan Wolverine ini sedang dalam performa menanjak berkat catatan dua kemenangan beruntun pada ronde pertama.

Pria berusia 29 tahun itu menang KO atas petarung India Rahul Raju dalam waktu 56 detik, dan lanjut meraih kemenangan submission atas pemegang sabuk hitam BJJ Abraao Amorim via leg-in triangle – salah satu kemenangan kuncian terbaik pada 2022.

Ahmed Mujtaba berlatih di American Kickboxing Academy bersama Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Ia adalah salah satu petarung terbaik dari negaranya dan tentunya akan mengambil kesempatan bertanding di Amerika untuk semakin menunjukkan potensi atlet Pakistan di mata dunia.

One Fight Night 10 akan dipuncaki oleh laga trilogi antara Demetrious Johnson dan Adriano Moraes. Mereka akan bertarung demi memenangi sabuk juara dunia MMA One Flyweight.

