Indonesia Masters: Marcus Cedera, The Minions Terhenti di 16 Besar

Jakarta, Beritasatu.com - Ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, gagal melaju ke perempat final Indonesia Masters 2023 setelah menyerah kepada unggulan kelima, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, Kamis (26/1/2023). Ganda wakil tuan rumah itu tidak melanjutkan pertandingan hingga selesai karena Marcus cedera.

Setelah sempat unggul 21-19 pada gim pertama. Marcus/Kevin menyerah 8-21 pada gim kedua. The Minions tak bisa melanjutkan pertandingan setelah Marcus cedera. Pertandingan dihentikan saat Marcus/Kevin tertinggal 6-11. Marcus/Kevin gagal menyabet tiket perempat final tersisih setelah berjuang 51 menit.

Pada babak perempat final Indonesia Masters, Jumat (27/1/2023), Marcus/Kevin akan menghadapi pemenang antara ganda Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melawan Chang Ko-Chi/Po Li-Wei dari Taiwan.

Marcus/Kevin sebenarnya tertinggal hampir sepanjang gim pertama. Setelah skor imbang 1-1, Liu/Ou terus melejit dan mengumpulkan angka. Mereka juga sempat unggul cukup jauh 12-5. Namun berkat kegigihan dan ketenangan mereka, Marcus/Kevin kemudian menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Mantan ganda peringkat pertama dunia itu kemudian mengumpulkan dua poin beruntun dan menyelesaikan gim pertama 21-19.

Memasuki gim kedua, Liu/Ou tampil jauh lebih baik. Bermain menekan dan terus melancarkan serangan membuat mereka unggul sejak poin pertama tanpa pernah disamakan oleh Marcus/Kevin.

Lima poin beruntun, ganda peringkat 5 dunia itu unggul 17-5. Marcus/Kevin mampu menambah poin namun tak pernah mampu menyamakan kedudukan. Mereka pun menyerah 8-21 pada gim kedua ini.

Pada gim ketiga, Marcus/Kevin sebenarnya sempat pada dua gim pertama. Namun Liu/Ou kemudian menyalip dan unggul 11-6 saat Marcus tak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera.

Namun hasil positif diraih tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo. Tunggal putra peringkat ke-23 ini sukses menundukkan unggulan ketiga Loh Kean Yew. Chico menundukkan wakil dari Singapura itu, 21-18 dan 21-15. Chico menundukkan Loh setelah bermain 42 menit. Di babak perempat final Chico kan bertemu wakil Kanada, Brian Yang.

Ini menjadi keberhasilan pertama Chico menundukkan Loh dalam lima pertemuan. Dalam empat pertemuan sebelumnya dia selalu kalah.

Jadwal dan Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2023, Kamis (26/1/2022):

Lapangan 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi (Tiongkok) 19-21, 16-21

Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (Tiongkok) 21-19, 21-17

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Tiongkok) 21-19, 8-21, 6-11 (Marcus cedera)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Chang Ko-Chi/Po Li-Wei (Taiwan)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs M Ahsan/Hendra Setiawan

Lapangan 2

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Tiongkok) 20-22, 17-21

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan) 22-10, 21-16

Putri Kusumawardani vs An Se Young (Korsel) 21-18, 7-21, 10-21

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew (Singapura) 21-18, 21-15

Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito

M Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang (Tiongkok)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau (Hong Kong)

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa (India)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)

Lapangan 3

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri vs Tan Kian Menag/Lai Pei Jing (Malaysia)

