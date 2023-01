Indonesia Masters: Singkirkan Shesar, Jojo Raih Tiket Perempat Final

Jakarta, Beritasatu.com - Tunggal putra Jonatan Christie meraih tiket perempat final Indonesia Masters 2023 setelah menundukkan rekan satu Pelatnas, Shesar Hiren Rhustavito, Kamis (26/1/2023).

Pemain yang akrab dipanggil Jojo ini melaju ke babak delapan besar usai pemain kelahiran Sukoharjo itu dua set langsung 21-16 dan 21-15 di Istora Senayan, Jakarta. Pemain unggulan keempat ini menyabet tiket perempat final setelah berjuang 39 menit.

Pada perempat final yang digelar Jumat besok, Jojo akan bertemu Lakhsya Sen. Wakil India unggulan ketujuh itu lolos ke perempat final setelah menundukkan Ng Tze Yong dari Malaysia, dengan skor 19-21, 21-8, 21-17.

Tiket perempat final juga disabet wakil Indonesia di nomor ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana setelah menundukkan wakil Tiongkok, Ren Xiang Yu/Tan Qiang, 21-14, 21-14 dalam waktu 43 menit. Pada babak delapan besar Fikri/Bagas akan bertemu pemenang antara ganda Prancis Lucas Corvee/Ronan Labar melawan unggulan kedua asal Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Jojo dan Shesar sebenarnya bersaing ketat memperebutkan poin pada gim pertama. Sempat terjadi tujuh kali skor imbang sebelum kedudukan 11-11. Namun setelah itu Jojo melejit dan tak terkejar.

Dia berhasil menekan Shesar sehingga tak bisa mengembangkan permainan. Jojo pun mengakhiri gim pertama 21-16.

Pada gim kedua Jojo benar-benar menunjukkan dominasinya dan membuat Shesar tertekan hampir sepanjang pertandingan. Skor sempat imbang 1-1, namun setelah itu, Jojo melejit meninggalkan pemain peringkat ke-26 itu.

Setelah unggul 11-4 saat interval, Jojo pun menyelesaikan gim kedua dengan 21-15. Hasil ini menambah catatan dominasi Jojo atas Shesar. Kedua telah bertemu lima kali dan empat di antaranya dimenangkan Jojo.

Jojo mengikuti jejak Chico Aura Dwi Wardoyo. tunggal putra peringkat ke-23 ini melaju ke perempat final setelah sukses menundukkan unggulan ketiga Loh Kean Yew. Chico menundukkan wakil dari Singapura itu, 21-18 dan 21-15. Chico menundukkan Loh setelah bermain 42 menit. Di babak perempat final Chico kan bertemu wakil Kanada, Brian Yang.

Ini menjadi keberhasilan pertama Chico menundukkan Loh dalam lima pertemuan. Dalam empat pertemuan sebelumnya dia selalu kalah.

Namun dalam pertandingan sebelumnya wakil Indonesia lainnya di nomor tunggal putra, Anthiny Sinsuka Ginting gagal meraih tiket perempat final.

Anthony harus kembali menyerah tunggal Tiongkok, Shi Yu Qi. Mampu memberikan perlawanan sengit di gim pertama, Ginting yang bermain kurang konsisten akhirnya menyerah kalah 19-21.

Di gim kedua, Ginting tertinggal 4-8 dan sempat dirapatkan menjadi 9-10. Terus tertinggal dalam perolehan poin, Ginting mampu menyamakan skor 13-13 dan 14-14. Namun kembali permaina Shi Yu Qi terutama smes kerasnya kerap menyulitkan Ginting.

Alhasil, Ginting kembali tertinggal 14-17 hingga akhirnya kalah 16-21. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk Ginting dalam pertemuannya dengan Shi Yu Qi menjadi 1-7.

Tiket perempat final juga diraih ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, setelah menundukkan wakil Taiwan, Hu Ling Fang/Lin Xiao Min. Apriyani/Fadia yang merupakan unggulan ketujuh mengalahkan Hu/Lin dengan skor 22-20, 21-16 dalam waktu 47 menit.

Jadwal dan Hasil Wakil Indonesia di 16 Besar Indonesia Masters 2023, Kamis (26/1/2022):

Lapangan 1

Anthony Sinisuka Ginting vs Shi Yu Qi (Tiongkok) 19-21, 16-21

Gregoria Mariska Tunjung vs He Bing Jiao (Tiongkok) 21-19, 21-17

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Tiongkok) 21-19, 8-21, 6-11 (Marcus cedera)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Chang Ko-Chi/Po Li-Wei (Taiwan)

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs M Ahsan/Hendra Setiawan

Lapangan 2

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong (Tiongkok) 20-22, 17-21

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan) 22-10, 21-16

Putri Kusumawardani vs An Se Young (Korsel) 21-18, 7-21, 10-21

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew (Singapura) 21-18, 21-15

Jonatan Christie vs Shesar Hiren Rhustavito 21-16 21-15

M Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ren Xiang Yu/Tan Qiang (Tiongkok) 21-14, 21-14

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau (Hong Kong)

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Tanisha Crasto/Ashwini Ponnappa (India)

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)

Lapangan 3

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri vs Tan Kian Menag/Lai Pei Jing (Malaysia)

Sumber: BeritaSatu.com