Dua Raja Muay Thai Siap Adu Jotos di One Friday Fights 2

Jakarta, Beritasatu.com - Deretan petarung Muay Thai elite dengan tambahan laga MMA akan menghentak circle One Championship di ajang One Friday Fights 2 pada Jumat (27/1/2023).

Di partai puncak, “The Million Dollar Baby” Sangmanee PK.Saenchai dan “Left Meteorite” Kulabdam Sor. Jor. Piek Uthai akan saling berhadapan untuk melanjutkan rivalitas mereka. Sebelumnya, kedua petarung ini telah bertarung pada 2020 silam dalam babak semifinal Turnamen One Bantamweight Muay Thai World Grand Prix.

Advertisement

BACA JUGA

One Friday Fights 1 Tandai Dimulainya Ajang Mingguan One Championship

Ketika itu, Kulabdam berhasil mengalahkan kompatriotnya lewat kombinasi serangan cantik yang diakhiri dengan pukulan kiri keras sesuai julukannya, “Left Meteorite”.

Keduanya juga punya pencapaian tinggi dalam Muay Thai sebagai pemilik sabuk emas Lumpinee Stadium. Mereka juga sama sama meraih penghargaan “Sports Writers of Thailand Fighter of the Year,” gelar paling bergengsi bagi petarung Muay Thai.

Sangmanee tentu ingin membalas kekalahan tiga tahun lalu, tetapi motivasi yang sama juga dimiliki Kulabdam. Ia ingin membuktikan jika kemenangan pada pertemuan pertama bukanlah kebetulan.

BACA JUGA

Juara MMA Tak Terkalahkan Linda Darrow Gabung One Championship

One Friday Fights merupakan gelaran mingguan yang menghadirkan berbagai laga seni bela diri seperti MMA, Muay Thai dan kickboxing. Perhelatan pertama pada pekan lalu berhasil memuncaki daftar siaran yang paling disaksikan pada waktu primetime di Thailand.

Selain One Friday Fights, One Championship juga menggelar One Fight Night yang tayang khusus bagi waktu primetime Amerika.



Daftar Laga ONE Friday Fights 2

• Sangmanee PK.Saenchai vs. Kulabdam Sor. Jor. Piek Uthai (Muay Thai – bantamweight)

• Chalamkhao PK.Saenchai vs. Pettong Kiatsongrit (Muay Thai – strawweight)

• Avatar PK.Saenchai vs. Mohammed Siasarani (Muay Thai – featherweight)

• Sherzod Kabutov vs. Nakrob Fairtex (Muay Thai – flyweight)

• Yoddoi Kaewsamrit vs. Songchainoi Kiatsongrit (Muay Thai – bantamweight)

• Yodlekpet Or. Pitisak vs. Silviu Vitez (Muay Thai – bantamweight)

• Pongsiri PK. Saenchai vs. Ferzan Cicek (Muay Thai – bantamweight)

• Harry Grech vs. Arash Mardani (MMA – middleweight)

• Elias Ghazali vs. Ayad Albadr (Muay Thai – flyweight)

• Marie Ruumet vs. Thai-Ngan Le (Muay Thai – atomweight)

• Jakub Wayman vs. Riccardo Cantindig-Stagg (MMA – lightweight)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com