Perempat Final Indonesia Masters 2023 Jumat, Ini Pebulutangkis Indonesia yang Tampil

Jakarta, Beritasatu.com – Aksi Jonatan Christie alias Jojo dan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri bakal mengawali babak perempat final turnamen Indonesia Masters 2023 yang dimainkan di Istora Senayan Jakarta, Jumat (27/1/2023) ini.

Sebanyak sembilan pebulutangkis Indonesia masih bertahan hingga perempat final turnamen BWF Super 500 itu, yang semuanya terbagi ke dalam lima nomor yang dimainkan. Berikut jadwal laga perempat final Jumat, yang dimulai pukul 13.00 WIB:

Tunggal putra

1. Jonatan Christie vs Laksha Sen (India)

2. Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)

Tunggal putri

1. Gregoria Mariska Tunjung vs Han Yue (Tiongkok)

Ganda putra

1. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (Tiongkok)

2. Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang)

3. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang)

Ganda putri

1. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand)

Ganda campuran

1. Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)

2. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo (Jepang).

Sumber: ANTARA