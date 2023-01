Indonesia Raih Dua Gelar, Ini Hasil Final Indonesia Masters 2023

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia meraih dua gelar juara di Indonesia Masters 2023 yang berakhir hari ini di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Dua gelar tersebut diraih lewat tunggal putra, Jonatan Christie dan ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Selain itu, satu runner up juga ditempati wakil Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo di tunggal putra.

Gelar tunggal putra diraih Jojo setelah mengalahkan Chico 21-15, 21-13. Sedangkan di nomor ganda putra, Leo/Daniel juara setelah mengalahkan He Ji Ting/Zhou Hao Dong 17-21, 16-21.

Dua gelar juara juga diraih Tiongkok lewat ganda putri, Lius Sheng Shu/Zhang Shu Xian dan ganda campuran, Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping.

Lius Sheng Shu/Zhang Shu Xian juara setelah mengalahkan Yuki Fukushima/Sayaka Hirota 22-20-20, 21-19. Sedangkan Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping mengalahkan rekannya Jiang Zhen Bang.Wei Ya Xin, 21-15, 16-21, 21-19.

Korea Selatan meraih satu gelar lewat tunggal putri, An Se Young yang mengalahkan Carolina marin 18-21, 21-18, 21-13.

Hasil Final Indonesia Masters 2023

Tunggal Putra: Jonatan Christie vs Chico Aura Dwi Wardoyo 21-15, 21-13

Tunggal Putri: An Se Young vs Carolina marin 18-21, 21-18, 21-13.

Ganda Putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong 17-21, 16-21

Ganda Putri: Lius Sheng Shu/Zhang Shu Xian vs Yuki Fukushima.Sayaka Hirota 22-20-20, 21-19

Ganda Campuran: Feng Yang Zhe/Huang Dong Ping vs Jiang Zhen Bang.Wei Ya Xin, 21-15, 16-21, 21-19.

Sumber: BeritaSatu.com