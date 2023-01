Ini Video Saat Leo/Daniel Sabet Juara Indonesia Masters

Jakarta, Beritasatu.com - Tuan rumah menyabet dua gelar dalam turnamen bulu tangkis Indonesia Masters 2023 yang berakhir Minggu (29/1/2023) di Istora Senayan, Jakarta.

Dua gelar tersebut disabet dari nomor tunggal putra dan ganda putra. Dalam nomor tunggal putra, Jonatan Christie, menjadi yang terbaik setelah menundukkan rekan sesama Pelatnas PBSI, Chico Aura Dwi Wardoyo, 21-13 dan 21-15.

Sementara di nomor ganda putra, Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin, menyabet gelar juara setelah di partai pemungkas menumbangkan ganda Tiongkok, He Ji Ting/Zhou Hao Dong. Pasangan berjulukan The Babbies ini menghentikan perlawanan He/Zhou dengan dua set langsung 21-17, 21-16.

Di gim pertama, Leo/Daniel yang mendapat dukungan dari ribuan suporter di Istora tampil penuh percaya diri. Mereka mampu unggul jauh 9-4 dan 11-6 di interval pertama. Adu drive diperlihatkan kedua pasangan dalam laga ini.

Leo/Daniel melanjutkan keunggulan meski lawan sempat merapatkan jarak dengan skor 13-11. Saat unggul 16-14, empat poin beruntun didapat Leo/Daniel untuk menjadikan game poin 20-14. Setelah lawan sempat meraih tiga poin beruntun, smes Daniel gagal dikembalikan lawan sehingga skor 21-17.

Di awal gim kedua berlangsung ketat. Imbang 3-3, perolehan skor kedua pasangan terus ketat 7-7. Leo/Daniel sempat tertinggal 10-11 di interval kedua tetapi mampu dibalikkan dengan unggul 12-11. Setelah imbang 13-13, Leo/Daniel meraih lima poin beruntun untuk unggul 18-13. Dua poin sempat diraih Ji Ting/Hao Dong untuk menjadikan skor 18-15 masih untuk keunggulan Leo/Daniel.

Leo/Daniel membuat match poin setelah pukulan lawan keluar. Lawan sempat mencuri satu poin untuk menjadikan skor 16-20, tetapi laga akhirnya ditutup Leo/Daniel dengan kemenangan 21-16 setelah pengembalian Hao Dong keluar.

Ini menjadi kemenangan pertama Leo/Daniel atas pasangan peringkat 21 itu. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, meneruskan tradisi juara ganda putra di turnamen bulutangkis Indonesia Masters.

Badan Bulu Tangkis Dunia, BWF, pun mengunggah saat-saat Leo/Daniel sukses menyabet gelar juara ganda putra Indonesia Masters 2023.

Closing menโ€™s doubles final where He/Zhou ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ square off against Carnando/Marthin ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ. #BWFWorldTour #IndonesiaMasters2023 pic.twitter.com/eMjAb2FR5u