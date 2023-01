One Friday Fights 2: Kulabdam Panaskan Persaingan Divisi Bantamweight

Jakarta, Beritasatu.com - Kulabdam Sor Jor Piek Uthai memberi bukti kuat untuk menjadi salah satu penantang teratas divisi bantamweight Muay Thai One Championship. Ini ditunjukkan petarung berjuluk “Left Meteorite” itu dengan meraih kemenangan kedua beruntunnya atas “The Million Dollar Baby” Sangmanee PK.Saenchai pada ajang One Friday Fights 2 di Lumpinee Boxing Stadium pada Jumat (27/1/2023).

Laga tersebut merupakan pertemuan kedua bagi mereka. Pada Agustus 2020, Kulabdam meraih KO pada ronde pertama.

Pada laga akhir pekan lalu, Sangmanee memaksa Kulabdam mengeluarkan seluruh selama sembilan menit penuh. Namun, kombinasi pukulan kuat, tendangan rendah keras dan momen dimana Kulabdam hampir mencetak knockdown pada akhir ronde ketiga cukup meyakinkan juri untuk memberi poin kemenangan bagi Kulabdam.

Ini menjadi kemenangan penting bagi Kulabdam yang ingin kembali ke jalur kemenangan setelah menderita beberapa kekalahan. Penampilan tersebut menunjukkan bahwa dirinya dapat mengatasi kesulitan, belajar dan kembali dengan jauh lebih berbahaya.

Kemenangan tersebut memberi motivasi tambahan bagi petarung 24 tahun itu untuk menembus peringkat lima besar divisi bantamweight Muay Thai.

Selain duel Kulabdam, One Friday Fights 2 juga menyajikan berbagai aksi seni bela diri elite.

Terdapat 11 laga Muay Thai dan MMA dengan aksi keras dalam ajang tersebut, dan suara pukulan, tendangan, serangan siku dan lutut bergema di arena yang terkenal di seluruh dunia itu.

One Friday Fights merupakan acara mingguan dari One Championship yang menyajikan berbagai laga seni bela diri. Sementara itu, tiga atlet Indonesia akan bertanding dalam ajang One Fight Night 7 pada 25 Februari yang tayang live pada jam utama Amerika Serikat.

