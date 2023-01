One Fight Night 10: Stamp Fairtex Siap Menggoyang Circle di Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang One Championship bertajuk One Fight Night 10 akan dipanaskan dengan pertarungan antara Stamp Fairtex menghadapi Alyse Anderson dalam laga MMA divisi atomweight pada 6 Mei 2023. Ia pun siap menggoyang ajang perdana One Championship di Amerika Serikat.

Dihelat dari Denver, Colorado, ajang itu dipuncaki dengan laga trilogi antara Demetrious Johnson kontra Adriano Moraes. Sebelumnya, eks jagoan UFC Sage Northcutt juga dikabarkan kembali tampil kontra Ahmed Mujtaba di divisi lightweight.

Terkini, nama Stamp Fairtex yang merupakan mantan Juara Dunia dua disiplin kembali dipercaya untuk meramaikan laga. Lawannya kali ini adalah Alyse Anderson, yang memiliki raihan profesional 6-2 di MMA.

Stamp pun baru saja berjaya atas Anna Jaroonsak via keputusan terbelah di kickboxing, dalam ONE Fight Night 6. Ia pun kembali menunjukkan goyangan khasnya sebagai selebrasi.

Tentu bukan rahasia umum, kalau Stamp begitu dicintai lewat goyangan ala idol group Korea yang khas dalam berbagai momen. Ia pun kerap menampilkannya saat memasuki arena, atau sesudah menyelesaikan laga.

Namun, tentunya ia juga ingin menggoyang Amerika kala tampil menghadapi lawannya pada 6 Mei mendatang. Namun, ia akan menghadapi perlawanan sengit dari Anderson yang tak boleh diremehkan.

Atlet berjuluk "Lil Savage" itu mengalami debut yang tak sesuai harapan kontra Itsuki Hirata. Hanya Anderson berhasil kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan bintang India Asha Roka, via kuncian di ronde pertama.

Apabila bisa menang atas atlet elite sekelas Stamp, nama Anderson bisa langsung naik ke jajaran peringkat lima besar divisi secara instan. Anderson sendiri punya kemampuan striking, dan grappling elite yang bisa mengancam Stamp.

Sumber: BeritaSatu.com