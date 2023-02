Thailand Masters 2023: 13 Wakil Indonesia Main Hari Ini, Ada Leo/Daniel dan Putri KW

Bangkok, Beritasatu.com – Sebanyak 13 wakil Indonesia akan memulai perjuangannya di babak pertama atau 32 besar Thailand Masters 2023 pada hari ini, Rabu (31/1/2023).

Di nomor tunggal putra, pemain non pelatnas Tommy Sugiarto akan menghadapi juniornya, Christian Adinata yang lolos dari kualifikasi Thailand Masters 2023. Ini akan jadi pertemuan pertama kedua pemain.

Selain itu juga akan main juara Indonesia Masters 2023, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Mereka akan menghadapi pasangan Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard yang akan jadi pertemuan pertama mereka.

Tidak ketinggalan ada Putri Kusuma Wardani yang akan memulai perjuangannya di babak pertama Thailand Masters 2023. Putri KW akan menghadapi pemain Malaysia, Beiwen Zhang

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di 32 Besar Thailand Masters 2023 Hari Ini

Lapangan 1

Tommy Sugiarto vs Christian Adinata

Komang Ayu Cahyadi Dewi vs Wen Chi Hsu

Lapangan 2

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Tidapron Kleebyesun/Patchamon Laisauan

Insyirah Khan vs Supanida Katethong

Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Lee Jhe Huei/Hsu Ya Ching

Lapangan 3

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Low Hang Yee/Ng Eng Cheong

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Reddy B Sumeeth/Ashwini Ponnappa

Putri Kusuma Wardani vs Beiwen Zhang

Lapangan 4

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard

Zachariah Joshiahno/Hediana Julimarbela

AmriSyahnawi/Winny Oktavia Kandow vs Joshua Yuan/Alisson Lee

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Po Li Wei/Chang Ching Hui

