Thailand Masters: 9 Wakil Indonesia Tampil, Ganda Putra Pastikan 1 Tiket Semifinal

Bangkok, Beritasatu.com – Indonesia memastikan satu tiket semifinal Thailand Masters setelah dua pasangan ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana dan Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat, akan berhadapan dalam delapan besar hari ini, Jumat (3/2/2023).

Sembilan wakil Indonesia akan tampil di perempat final Thailand Masters hari ini termasuk ganda putra berjulukan The Babbies, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan ganda campuran Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Advertisement

Fikri/Bagas melaju ke perempat final setelah menundukkan ganda Malaysia, Low Hang Yee/Ng Eng Cheong, 21-10 dan 21-15 dalam waktu 28 menit. Sementara Rayhan/Rahmat sukses menembus delapan besar usai mengalahkan ganda tuan rumah Chaloempon Charoenkitamorn/Nanthakarn Yordphaisong dalam laga tiga gim, 22-24, 21-19, dan 21-16.

Pada perempat final hari ini, di lapangan 1 Nimibutr National Stadium, The Babbies akan bertemu wakil tuan rumah Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon. Pasangan yang baru saja menjuarai Indonesia Masters pekan lalu tersebut belum pernah bertemu Punpanich/Sothon, peringkat 80 dunia.

Masih di lapangan 1, ganda campuran Dejan/Gloria akan menantang unggulan keenam asal Tiongkok, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Dejan/Gloria--peringkat 15 dunia--belum pernah bertemu ganda urutan 24 itu.

Dejan/Gloria akan tampil di partai pertama di lapangan 1 ini dan akan dimulai pukul 13.00 WIB. Pertemuan sesama ganda Indonesia Fikri/Bagas melawan Rayhan/Rahmat akan menjadi partai keempat. Sementara Leo/Daniel akan turun pada partai keenam.

Di lapangan 2, ganda campuran Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela akan bertemu Kim Won Ho/Jeong Na Eun dari Korea Selatan. Zachariah/Hediana yang kini menempati peringkat 32 dunia belum pernah bertemu ganda campuran urutan 18 tersebut. Pertemuan Zachariah/Hediana lawan Kim/Jeong akan menjadi partai kedua di lapangan 2.

Sementara ganda putri Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto bakal menantang Baek Ha Na/Lee So Hee juga dari Korea Selatan. Lanny/Ribka saat menempati peringkat 59 dunia sementara lawannya 53. Ini merupakan pertemuan perdana antara kedua pasangan ini. Mereka akan tampil di partai keenam atau terakhir di lapangan 2.

Di lapangan 3, ganda campuran Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami akan menghadapi Hiroki Midorikawa/Natsu Saito dari Jepang. Akbar/Bintang kini menempati peringkat 44 dunia sementara lawannya 25. Ini juga menjadi pertemuan perdana antara kedua ganda ini.

Satu lagi wakil Indonesia di nomor ganda campuran, Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow juga akan menantang pasangan Korea Selatan unggulan kelima, Seo Seung Jae/Chae Yu Jung. Amri/Winny yang kini bertengger di peringkat 59 belum pernah bertemu ganda urutan 14 itu. Pertemuan mereka akan tersaji lapanngan 3 partai ketiga.

BACA JUGA

Tekuk Valencia, Real Madrid Pangkas Selisih Poin dengan Barca

Sementara ganda putra, Pramudya Kusumardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan ditantang wakil Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei. Pramudya/Yeremia yang kini berada di peringkat 21 dunia belum pernah bertemu ganda urutan ke-42 itu.

Jadwal Wakil Indonesia di Perempat Final Thailand Masters 2023, Jumat (3/2/2023):

Lapangan 1

Ganda Campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Tiongkok)

Ganda putra: Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Muhammad Rayhan Nur Fadillah/Rahmat Hidayat,

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Tanadon Punpanich/Wachirawit Sothon

Lapangan 2

Ganda campuran: Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Kim Won Ho/Jeong Na Eun (Korsel)

Ganda putri: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korsel)

Lapangan 3:

Ganda campuran: Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang)

Ganda campuran: Amri Syahnawi/Winny Oktavina Kandow vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korsel)

Ganda putra: Pramudya Kusumardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Su Ching Heng/Ye Hong Wei (Taiwan)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com