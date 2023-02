Ultah Ke-38, Cristiano Ronaldo Dapat Kejutan dari Pemain Al Nassr

Riyadh, Beritasatu.com - Penyerang, Cristiano Ronaldo, mendapat kejutan dari rekan-rekannya di klub Al Nassr tepat saat pemain asal Portugal itu berulang tahun ke-38, Minggu (5/2/2023).

Seperti ditulis MARCA, selain mengadakan perayaan yang intim dengan keluarga dan teman-temannya, mantan penyerang Real Madrid itu mendapat kejutan dari rekan setim barunya menjelang latihan klub yang berbasis di Riyadh itu.

Di lapangan, seluruh skuat Al-Nassr telah menunggunya, diatur mengelilingi meja di mana kue ulang tahun mantan penyerang Manchester United itu diletakkan. Kue tersebut menampilkan gambar Ronaldo bersama dengan kata "selamat!".

Itu menunjukkan betapa mudahnya pemain veteran itu melebur di klub barunya, meskipun dia membutuhkan lebih dari tiga pertandingan untuk mencetak gol kompetitif pertamanya di Al Nassr.

Meski demikian, klub tetap senang dengan kehadirannya dan itu terlihat jelas dari fakta bahwa rekan satu timnya begitu cepat merayakan ulang tahunnya dengan ceria dan bergembira.

Pelatih Al Nassr Rudi Garcia memang pernah menyebutkan Ronaldo akan kembali Eropa untuk mengakhiri kariernya. Namun saat ini masih ada kegembiraan yang tulus dari peraih enam Ballon d'Or itu bahwa memilih bermain di liga di Arab Saudi.

Ronaldo celebrates his first birthday in his new home 🤩



Happy Birthday to our Captain @Cristiano 🥳🎂

Wishing you another year full of achievements 🐐 pic.twitter.com/KyjbNDFd3H