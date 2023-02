Dilelang, Jersey Kobe Bryant Laku Rp 86,6 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Jersey langka legenda Los Angeles Lakers Kobe Bryant dari satu-satunya musim MVP-nya laku terjual seharga US$ 5,8 juta pada Kamis (9/2/2023), menurut tweet dari Sotheby's.

Rumah lelang itu mengatakan penjualan itu adalah memorabilia Bryant paling berharga yang pernah dijual di lelang dan jersey bola basket paling mahal kedua yang pernah dijual, setelah jersey terakhir yang dipakai Michael Jordan pada final 1998 melawan Utah Jazz sebesar US$ 10,1 juta.

Advertisement

Sebagaimana dikutip dair CNN.com, nilai pasar dari jersey the Black Mamba dengan nomer punggung 24 sebelumnya diperkirakan mencapai US$ 5 juta- US$ 7 juta.

Selama musim 2007-2008, Bryant mencetak rata-rata hampir 28,3 points per game dan mencetak 2.323 poin selama musim reguler, menurut NBA.

BACA JUGA

Nama Kobe Bryant Diabadikan di Basketball Hall of Fame

Jersey itu adalah satu-satunya yang dia kenakan di playoff 2008 di mana dia memimpin Lakers ke final NBA untuk pertama kalinya sejak Shaquille O'Neal di-trade ke Miami Heat, menurut Sotheby's.

Lelang berlangsung tak lama setelah peringatan tiga tahun kematian Bryant, di mana dia dan putrinya yang berusia 13 tahun Gianna Maria Onore Bryant termasuk di antara sembilan orang yang tewas dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California pada Januari 2020.

Selama berada di NBA, Bryant memenangkan lima kejuaraan, empat penghargaan NBA All-Star Game MVP, dua NBA Finals MVP dan dua medali emas Olimpiade. All-Star 18 kali, dia dikenal karena kemampuan mencetak gol dan silsilah kejuaraannya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini