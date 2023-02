16 Tim Adu Strategi pada KWP Cup Mini Soccer 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 16 Tim adu strategi dalam turnamen sepak bola mini atau mini soccer bertajuk KWP Cup 2023 yang digelar hari ini Sabtu (18/2/2023) di Lapangan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta mulai pukul 08.00 WIB. Turnamen tersebut akan mempertandingkan antar forum atau organisasi jurnalis yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).

Ketua Panitia Pelaksana KWP Cup 2023, Martahan, mengatakan pada turnamen ini semua tim bertanding dengan sistem setengah kompetisi, setiap tim akan bertemu dengan sistem gugur.

"Ada 16 tim dan KWP sendiri lalu ada PSSI Pers, wartawan dari Kemenpora, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Forum Wartawan Ekonomi dan ada beberapa lagi yang lainnya," katanya.

Anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyambut baik penyelenggaraan KWP Cup Mini Soccer 2023. Untuk event pertama diharapkan bisa digulirkan dengan baik.

"Sepak bola bagi saya saya terlalu cinta kepada sepak bola dalam negeri, saya lebih suka nonton liga Indonesia dibandingkan dengan liga Inggris misalkan, makanya saya nggak tertarik orang di Medsos pertarungan antara MU melawan Arsenal misalkan atau Manchester city melawan MU," tutur pria yang akrab disapa Kang Hero.

"Meskipun kalau ke Inggris saya sering mampir ke MU, ke Manchester city, ke Liverpool, tapi kalau nonton bola saya lebih menyukai permainan Indonesia jadi saya cinta sepak bola lah, karena saya juga adalah bagian dari pemain sepak bola," sambungnya.

Untuk itu, ia mendukung KWP Cup 2023 mengusung tema We Are One atau Kita Adalah Satu. Sebab, menurutnya, tema tersebut mengandung semangat yang luar biasa dan bisa menjadi kesebelasan- kesebelasan yang tangguh.

Ketua KWP, Ariawan menambahkan turnamen mini soccer ini memang baru pertama kali diselenggarakan oleh pihaknya. Tema KWP Cup 2023 kali ini diambil lantaran ingin semuanya bersatu tak terpecah belah.

"Tadi temanya adalah We Are One kita adalah satu, kita ingin kita bersatu, tidak terpecah belah, meskipun kita beda desk liputan, beda penempatan liputan, tapi pada hakekatnya kita satu profesi hanya beda organisasi," kata Ariawan.

Ia berharap adanya turnamen KWP Cup 2023 mini soccer ini bisa mempererat silaturami. Terlebih bisa membangun kolaborasi hingga sinergitas antar rekan seprofesi.

"Ini salah satu ajang kita, karena ajang olahraga terutama mini soccer ini sangat menarik untuk menjadikan kita bersatu menjadikan kita saling kenal mengenal dan harapannya tentu seperti temanya adalah we are one, kita adalah satu dan kita bisa bersatu membangun tali silaturami, membangun sinergi dan kolaborasi, mungkin itu saya ucapkan banyak terima kasih," pungkasnya.

