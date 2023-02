Hasil dan Klasemen Liga Inggris hingga Sabtu (18/2/2023)

Jakarta, Beritasatu.com – Persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris kian sengit. Arsenal masih bertahan di puncak klasemen dengan 54 poin setelah berhasil menaklukkan tuan rumah Aston Villa 2-4.

Manchester City yang sebelumnya berpeluang menggusur Arsenal dari puncak klasemen malah gagal menuai kemenangan. Man City harus puas ditahan imbang Nottingham Forest 1-1.

Di pertandingan lainnya, Chelsea malah tumbang di Stamford Bridge setelah dikalahkan Southampton 0-1. Gawang Chelsea dibobol J Ward Prowse jelang turun minum.

Sementara itu Liverpool menjaga asa finis empat besar setelah menaklukkan Newcastle United 2-0.

Hasil Liga Inggris Sabtu (18/2/2023):

Aston Villa vs Arsenal 2-4

Brentford vs Crystal Palace 1-1

Brighton and Hove Albion vs Fulham 0-1

Chelsea vs Southampton 0-1

Everton vs Leeds United 1-0

Nottingham Forest vs Manchester City 1-1

Wolverhampton vs Bournemouth 0-1

Newcastle vs Liverpool 0-2

Dengan ini hingga Sabtu (19/2/2023), Arsenal masih bertahan di puncak klasemen dengan 54 poin dari 23 pertandingan. The Gunners unggul dua poin dari Manchester City yang sudah memainkan 24 pertandingan.

Posisi empat besar ditutup oleh Newcastle United dengan 41 poin, tertinggal lima poin dari Manchester United yang berada di peringkat ketiga.

