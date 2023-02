Ini Hasil dan Klasemen Liga Inggris hingga Minggu (19/2/2023)

Jakarta, Beritasatu.com – Manchester United (MU) aman di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris setelah menggilas Leicester City 3-0, Minggu (19/2/2023). Dua dari tiga gol MU dicetak Marcus Rashford ditambah satu gol dari Jadon Sancho.

Dengan kemenangan ini, MU mengumpulkan 49 poin, terpaut tiga poin dari Manchester City di peringkat kedua dan lima poin dari pimpinan klasemen Arsenal.

Kemenangan juga diraih Tottenham Hotspur. Pasukan Antonio Conte berhasil mengemas kemenangan 2-0 atas West Ham United.

Hasil Liga Inggris

Sabtu (18/2/2023)

Aston Villa vs Arsenal 2-4

Brentford vs Crystal Palace 1-1

Brighton and Hove Albion vs Fulham 0-1

Chelsea vs Southampton 0-1

Everton vs Leeds United 1-0

Nottingham Forest vs Manchester City 1-1

Wolverhampton vs Bournemouth 0-1

Minggu (19/2/2023)

Manchester United vs Leicester 3-0

Tottenham Hotspur vs West Ham united 2-0

