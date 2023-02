Liga Italia: Napoli Kukuh di Puncak, Persaingan Empat Besar Klasemen Ketat

Roma, Beritasatu.com – Persaingan empat besar klasemen Serie A Liga Italia kian sengit. Inter Milan, AS Roma, AC Milan, Lazio, dan Atalanta bersaing ketat di papan atas klasemen.

Puncak klasemen saat ini masih kuat dikuasai Napoli dengan 62 poin. Napoli unggul 15 poin dari Inter Milan di peringkat kedua.

Inter Milan, AC Milan dan AS Roma sama-sama tidak terpeleset dengan mengemas kemenangan di laga akhir pekan lalu. Inter Milan mengandaskan Udinese dengan skor 3-1.

Sedangkan AC Milan dan AS Roma sama-sama meraih kemenangan tipis 1-0 atas lawan-lawannya.

Hasil Pertandingan Liga Italia

Minggu (19/2/2023)

Monza vs AC Milan 0-1

Inter Milan vs Udinese 3-1

Atalanta vs Lecce 1-2

Fiorentina vs Empoli 1-1

Salernitana vs Lazio 0-2

Senin (20/2/2023)

Spezia vs Juventus 0-2

AS Roma vs Verona 1-0

