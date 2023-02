Persita Pecat Pelatih Alfredo Vera

Tangerang, Beritasatu.com - Persita Tangerang mengonfirmasi pemecatan Angel Alfredo Vera sebagai pelatih kepala di sisa kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini.

Manajer Persita Tangerang I Nyoman Suryanthara menjelaskan keputusan ini diambil setelah manajemen melakukan evaluasi.

Nyoman menambahkan, pihak manajemen percaya jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dan terus maju sesuai jati diri klub Persita.

"Setelah evaluasi manajemen kami sepakat untuk menyudahi kerja sama dengan coach Alfredo Vera dengan kesepakatan bersama," ungkap Nyoman dikutip dari situs resmi klub, Rabu, (22/2/2023).

"Semua yang ada di Persita ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada coach Alfredo Vera atas semua kerja keras, serta komitmen yang telah dia tunjukkan selama menjadi pelatih kepala," sambungnya.

π™‚π™§π™–π™˜π™žπ™–π™¨, π˜Ύπ™€π™–π™˜π™ π˜Όπ™‘π™›π™§π™šπ™™π™€ π™‘π™šπ™§π™–



Every new beginning comes from some other beginning’s end…



Terima kasih atas dedikasi dan perjuangannya dalam membimbing dan mengeluarkan potensi pemain-pemain Persita ke level yang lebih baik. pic.twitter.com/1QXoUDqdiN