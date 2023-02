Man United vs Barcelona: Old Trafford yang Akan Menentukan

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United akan menjamu Barcelona pada leg kedua playoff Liga Europa di Old Trafford, Jumat (24/2/2023) pukul 03.00 WIB. Sulit menebak siapa pemenangnya. Jadi Old Trafford yang akan menentukan.

Kedua tim bermain imbang 2-2 pada leg pertama di Camp Nou. Artinya Man United dan Barcelona punya peluang sama. Selain itu, baik United maunpun Barca sama-sama dalam kondisi terbaik. Mereka tampil impresif di kompetisi domestik masing-masing.

The Red Devils melanjutkan tren kemenangan di liga. Hasil ini membuat Man United kokoh di posisi tiga klasemen. Bahkan kini jarak mereka dengan peringkat dua hanya 3 poin saja. United juga hanya berjarak lima angka dari pemuncak klasemen, Arsenal.

Sama halnya dengan tuan rumah, Barca juga punya catatan yang impresif. Terakhir Blaugrana mengalahkan Cadiz dengan skor 2-0. Rentetan hasil positif ini membuat Barca nyaman di puncak klasemen dengan keunggulan 8 poin dari peringkat dua, Real Madrid.

Namun sepertinya angin memihak ke Man United. Selain tengah on fire, Setan Merah bermain di Old Trafford. Mereka baru dua kali kalah saat bermain di depan pendukungnya. Belum lagi Erik ten Hag bisa menurunkan kekuatan terbaiknya.

Lisandro Martinez dan Marcel Sabitzer yang terkena suspensi leg pertama, kini bisa dimainkan. Winger Brasil, Antony juga kini bisa dipakai tenaganya. Belum lagi ada Marcus Rashford yang masih belum berhenti mencetak gol.

Sebaliknya Barcelona bisa dikatakan pincang. Wonderkid andalan, Pablo Gavi dan Pedri Rodriguez dipastikan absen. Gavi terkena akumulasi kartu kuningn, sementara Pedri mengalami cedera. Namun ada kabar baiknya yakni Sergio Busquets sudah sembuh dari cedera.

Meski dalam posisi unggul, Man United harus mencermati sejumlah fakta yang tak menguntungkan mereka. Iblis Merah selalu tersingkir jika bertemu wakil Spanyol di fase gugur kompetisi Eropa dalam lima musim terakhir.

Berdasarkan head to head, pasukan racikan Xavi Hernandez juga lebih unggul dalam lima laga terakhir. Barcelona sudah empat kali menang dan satu kali imbang. Artinya Man United belum pernah menang atas Los Cules sejak 2009 di semua kompetisi.

So, partai big match ini bakal berlangsung seru dan ketat. Dan, Old Trafford yang akan menentukan siapa pemenangnya. Kalau Old Trafford yang menentukan, berarti angin ada di pihak tuan rumah.

Perkiraan susunan pemain

Man United: David de Gea, Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Casemiro, Fred Rodrigues, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Wout Weghorst

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski, Ferran Torres

