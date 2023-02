Hasil Pertandingan Leg II Liga Europa Semalam, Barcelona dan Ajax Tersingkir

London, Beritasatu.com – Sejumlah klub elite di Eropa, seperti Manchester United, Juventus dan AS Roma berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Europa. Namun klub besar lainnya seperti Barcelona dan Ajax Amsterdam tersingkir dari ajang ini.

Berikut hasil pertandingan leg II babak playoff Liga Europa

Nantes vs Juventus 0-3 (agg. 1-4) Juventus lolos

PSV vs Sevilla 2-0 (agg. 2-3) Sevilla lolos

Midtyjlland vs Sporting 0-4 (agg. 1-5) Sporting lolos

AS Monaco vs Leverkusen 2-3 (agg. 5-5, penalti 3-5) Leverkusen lolos

Union Berlin vs Ajax 3-1 (agg. 3-1) Union Berlin lolos

AS Roma vs Salzburg (agg. 2-1) AS Roma lolos

Manchester United vs Barcelona 2-1 (agg. 4-3) Manchester United lolos

Rennes vs Shakhtar Donetsk 2-1 (agg. 3-3, penalti 4-5) Shakhtar Donetsk lolos

