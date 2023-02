Undian 16 Besar Liga Europa: Arsenal vs Sporting Lisbon, MU vs Real Betis

London, Beritasatu.com - Undian babak 16 besar Liga Europa sudah dilakukan. Hasilnya, Arsenal bertemu dengan wakil Portugal, Sporting Lisbon, sedangkan Manchester United menghadapi Real Betis.

The Gunners akan memulai kampanye sistem gugur mereka dari fase 16 besar melawan Sporting di Leg pertama yang akan dimainkan di Lisbon pada tanggal 9 Maret. Raksasa London utara akan menyambut Sporting di Emirates Stadium tujuh hari kemudian.

Arsenal difavoritkan untuk mencapai perempat final Liga Eropa. Mendapatkan lawan yang sedikit lebih mudah di awal pertandingan akan memberikan ruang bagi Pelatih Mikel Arteta untuk merotasi skuatnya.

Saat menghadapi Lisbon, Mikel Arteta dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencadangkan beberapa pemain inti. Kieran Tierney, Fabio Vieira, dan Emile Smith Rowe akan tampil.

Arsenal hanya memiliki dua kompetisi untuk berkonsentrasi di sisa musim ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Liga Inggris akan menjadi prioritas utama.

Sementara itu, MU yang sukses menyingkirkan Barcelona untuk mencapai tahap kompetisi ini, akan kembali bertemu dengan tim Spanyo, Real Sociedad.

MU saat ini masih tampil kuat di empat kompetisi. Setan Merah memenangkan Liga Europa pada tahun 2017, ketika Jose Mourinho mengangkat gelar Eropa keempatnya.

MU masih tetap menjadi salah satu dari segelintir tim elit yang pernah mengangkat Liga Champions/Piala Eropa, Liga Europa/Piala UEFA, dan Piala Winners yang sekarang sudah tidak ada lagi.

Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Sevilla vs Fenerbahce

Juventus vs Freiburg

Bayer Leverkusen vs Ferencvaros

Sporting vs Arsenal

Manchester United vs Real Betis

Roma vs Real Sociedad

Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

